به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکیت هنری منطقه مرکز کشور با حضور ۱۶۰ ورزشکار از استان‌های اصفهان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و بوشهر، طی روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها در سالن ایران‌زمین مجموعه امداد و نجات هلال‌احمر اصفهان برگزار شد و ورزشکاران با اجرای حرکات زیبا، نمایشی و تکنیکی، جلوه‌هایی تماشایی از تلفیق هنر، مهارت و ظرافت در ورزش اسکیت را به نمایش گذاشتند.

سامان شیرزادی، رئیس انجمن اسکیت هنری کشور و وحید ضیایی، رئیس هیأت اسکیت استان چهارمحال و بختیاری، از جمله میهمانان ویژه حاضر در این رویداد بودند.

در پایان این دوره از مسابقات، تمامی استان‌های شرکت‌کننده موفق به کسب مدال شدند و استان اصفهان با عملکردی درخشان، در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.

همچنین نمایندگان استان‌های کرمانشاه، فارس، یزد، چهارمحال و بختیاری و بوشهر نیز با نمایش توانمندی‌های خود، موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شدند.