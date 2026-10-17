تداوم هوای گرم در قم؛ افزایش ابر و احتمال بارش اواسط هفته

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان قم امروز شنبه ۲۵ مهرماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد.



وی افزود: در این روز جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد، همچنین دمای هوای شهر قم در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد و در خنک‌ترین ساعات به ۱۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه نیز شرایط جوی استان تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود.



ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی روز یکشنبه گفت: در این روز بیشینه دمای شهر قم به ۳۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۱۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و جهت وزش باد همچنان شرقی خواهد بود، همچنین سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.



احتمال رگبارهای پراکنده از سه‌شنبه



وی با اشاره به روند وضعیت جوی استان در روزهای آینده بیان کرد: روز دوشنبه ۲۷ مهرماه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی قم افزود: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، تغییرات دمایی استان تا روز دوشنبه قابل ملاحظه نخواهد بود و روند دمای هوا در این بازه زمانی با نوسان چشمگیری همراه نمی‌شود.



ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: با فعالیت موج جوی ضعیف در استان، افزایش ابر و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: در پی فعالیت این موج، احتمال وقوع گردوخاک در برخی ساعات وجود دارد و رگبارهای پراکنده نیز در نقاطی از استان دور از انتظار نخواهد بود.



کوه سفید گرم‌ترین و خنک‌ترین نقطه استان شد



وی گفت: بر اساس گزارش هواشناسی استان قم، بررسی دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد ایستگاه کوه سفید با ثبت دمای ۱۴.۱ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه و با ثبت دمای ۳۵.۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر را در میان نقاط گزارش‌شده استان تجربه کرده است.