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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۴

گاردین: چرا اروپا روسیه را تحریم می‌کند اما کاری با اسرائیل ندارد؟

گاردین: چرا اروپا روسیه را تحریم می‌کند اما کاری با اسرائیل ندارد؟

روزنامه گاردین به رفتار دوگانه کشورهای اروپایی در قبال روسیه و رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین انگلیس گزارش داد که دولت های اروپایی عملا هیچ اقدامی برای توقف نسل کشی در غزه نکرده اند. آنها نه فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و نه محدودیت های تجاری در قبال این رژیم اعمال کردند.

بر اساس این گزارش، شکست اروپا در بازخواست کابینه رژیم صهیونیستی اعتبار و نفوذ این کشورها را در سطح جهانی تحت الشعاع قرار داده است. اتحادیه اروپا به دلیل جنگ اوکراین روسیه را تحریم کرده اما همچنان روابط عادی با رژیم صهیونیستی دارد.

در این گزارش آمده است: این روند بیانگر وجود استانداردهای دو گانه در کشورهای اروپایی و پایبندی دروغین به حقوق بشر است. خشونت پلیس در این کشورها علیه حامیان فلسطین یک مسئله عادی شده است. این در حالی است که آنها تنها از حق آزادی بیان استفاده می کنند. مسئله فلسطین بعد از ۳ سال تبدیل به آزمایش واقعی برای سنجیدن دموکراسی اروپایی ها شده است.

کد مطلب 6979958

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