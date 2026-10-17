۲ هزار و ۲۷۱ کامیون در مرز دوغارون برای ورود به افغانستان معطل هستند

احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تجارت زمینی ایران و افغانستان، توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون و آخرین وضعیت اجرای طرح حمل یکسره کالا، گفت: ایران با افغانستان در حوزه‌های صادرات، واردات و ترانزیت تبادل تجاری دارد و مرزهای مشترک دو کشور، از جمله دوغارون و میلک، در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

۲۲۷۱ کامیون پشت مرز دوغارون

وی افزود: بخش عمده صادرات ایران به افغانستان در حوزه مشتقات نفتی و گاز انجام می‌شود. در مقابل، حجم واردات ایران از افغانستان چندان زیاد نیست، اما متأسفانه در حال حاضر با توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در پشت مرز دوغارون مواجه هستیم و میزان ایستایی کامیون‌ها در این مرز بسیار بالاست.

ملک‌زاده بیان کرد: درحال حاضر، حدود ۲ هزار و ۲۷۱ کامیون پشت مرز دوغارون متوقف هستند. این موضوع نشان می‌دهد که توقف‌های مرزی همچنان یکی از مسائل مهم در روند صادرات و عبور کالا از مرزهای کشور است.

بازگشایی گذرگاه مرزی چین و افغانستان هنوز محقق نشده است

وی ادامه داد: در روزهای اخیر اخباری درباره بازگشایی مرز چین و افغانستان منتشر شده بود. در صورت بازگشایی این کریدور که در مسیر جاده تاریخی ابریشم قرار دارد، می‌توان انتظار داشت اتفاقات مثبتی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای رخ دهد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران تصریح کرد: با وجود اصرار طالبان برای ایجاد این مسیر و انجام اقدامات زیرساختی، از جمله ساخت ۱۲۱ کیلومتر جاده تا گذرگاه مرزی، این گذرگاه هنوز افتتاح نشده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم، طرف طالبان عملیات جاده‌سازی را تا محدوده مرز انجام داده، اما گذرگاه مرزی همچنان باز نشده است.

وی یادآور شد: در مراسم افتتاح جاده نیز طرف چینی حضور نداشته است. بنابراین، باید میان احداث جاده تا محدوده مرزی و ایجاد و راه‌اندازی یک گذرگاه رسمی برای تردد مسافران یا حمل کالا تفاوت قائل شد. ساخت جاده به‌تنهایی به معنای افتتاح گذرگاه مرزی و آغاز تردد تجاری نیست.

حمل یکسره کالا هنوز اجرایی نشده است

ملک‌زاده درباره آخرین وضعیت اجرای طرح حمل یکسره کالا و وعده‌های مطرح‌شده برای کاهش توقف‌های مرزی، گفت: حمل یکسره در تعاریف حمل‌ونقل بین‌المللی مفهوم مشخصی دارد و باید این مفهوم را از موضوع حذف کامل توقف‌های مرزی تفکیک کرد.

وی اظهار کرد: حمل یکسره به این معناست که یک کامیون در مبدأ بارگیری کند و محموله را در مقصد تخلیه کند، بدون اینکه در طول مسیر عملیات تخلیه و بارگیری مجدد انجام شود. بنابراین، نمی‌توان گفت اجرای حمل یکسره به‌خودی‌خود به معنای حذف کامل توقف‌ها و ایستایی در مرزهاست.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران ادامه داد: موضوع مطرح‌شده درباره کاهش توقف‌های مرزی، به نحوه انجام کنترل‌های مرزی و گمرکی نیز مربوط می‌شود. در این زمینه، بحث بر سر آن است که کنترل‌های گمرکی در داخل گمرک و در گمرک مقصد انجام شود تا فرآیند عبور کالا تسهیل شود.

مصوبات ستاد گذر برای تسهیل تجارت خارجی

ملک‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در ستاد گذر، مصوبات خوبی به تصویب رسیده است که امیدواریم به مرحله اجرا برسد. اگر مبنای تجارت خارجی کشور بر اساس این مصوبات تنظیم و عملیاتی شود، قطعاً تسهیل قابل‌توجهی در فرآیندهای تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی کشور ایجاد خواهد شد.