به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌ویکمین اجتماع شبانه نحن‌المنتقمون مردم کرمانشاه، شامگاه شنبه ۲۵ مهرماه در محله الهیه برگزار خواهد شد.

این مراسم همزمان با آغاز هفته سی‌وچهارم تجمعات شبانه و با هدف اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و فریاد خونخواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد در محله الهیه را طی می‌کنند.

استکبارستیزی و اعلام مواضع در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی از محورهای این تجمع عنوان شده است.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود.