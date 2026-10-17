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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۸

دویست‌وسی‌ویکمین اجتماع نحن‌المنتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وسی‌ویکمین اجتماع نحن‌المنتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسی‌ویکمین اجتماع نحن‌المنتقمون مردم کرمانشاه شامگاه شنبه ۲۵ مهرماه در محله الهیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌ویکمین اجتماع شبانه نحن‌المنتقمون مردم کرمانشاه، شامگاه شنبه ۲۵ مهرماه در محله الهیه برگزار خواهد شد.

این مراسم همزمان با آغاز هفته سی‌وچهارم تجمعات شبانه و با هدف اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و فریاد خونخواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد در محله الهیه را طی می‌کنند.

استکبارستیزی و اعلام مواضع در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی از محورهای این تجمع عنوان شده است.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6979962

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