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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

داداشی: بارش پراکنده دوشنبه در ارتفاعات شرقی پیش‌بینی می‌شود

داداشی: بارش پراکنده دوشنبه در ارتفاعات شرقی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو استان شنبه و یکشنبه پایدار است و روز دوشنبه در ارتفاعات نیمه شرقی احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی شنبه و یکشنبه در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب طی این دو روز، وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر و گاهی افزایش ابر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز دوشنبه جو ناپایدار و آسمان در اکثر ساعت‌های نیمه ابری و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات نیمه شرقی خراسان شمالی در ساعت‌های بعدازظهر پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه بام با کمینه دمای ۴ و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6979966

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