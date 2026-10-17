نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی شنبه و یکشنبه در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب طی این دو روز، وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر و گاهی افزایش ابر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز دوشنبه جو ناپایدار و آسمان در اکثر ساعت‌های نیمه ابری و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات نیمه شرقی خراسان شمالی در ساعت‌های بعدازظهر پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه بام با کمینه دمای ۴ و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.