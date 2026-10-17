ترامپ: عربستان پیشنهاد کمک اسرائیل در قبال یمن را بپذیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که عربستان باید کمک رژیم صهیونیستی برای تجاوز به یمن را بپذیرد و معتقد است که ریاض در نهایت خواهد پذیرفت.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مطرح شدن مجدد موضوع عادی سازی روابط با عربستان گفت: بله چه بسا این موضوع بیش از هر زمان دیگری مطرح است.

ترامپ گفت: عربستان سعودی از دریافت حمایت های اسرائیل و حمایت های ما بسیار خوشحال است. اسرائیل برای عربستان بسیار مفید بوده است!

پیشتر روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا به دنبال راضی کردن عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن است.

در این گزارش ادعا شده که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان توجهی به کمک رژیم صهیونیستی علیه یمن ندارد چرا که این مسئله می تواند به ضرر وی در افکار عمومی عربستان شود.