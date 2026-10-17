از تاجمیر تا قلب اروپا؛ مستند «دوتوک» در رقابت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حضور مستند «دوتوک» در بخش رقابتی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی مستند جی‌هلاوا در جمهوری چک و نمایش آن در این جشنواره، یک بار دیگر ظرفیت هنرمندان خراسان جنوبی در تولید آثار هنری قابل عرضه در جشنواره‌های بین‌المللی را اثبات کرد.

تهیه‌کننده و کارگردان بیرجندی مستند «دوتوک» در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تولید مستند «دوتوک» و راه‌یابی آن به بخش رقابتی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی مستند جی‌هلاوا در جمهوری چک، گفت: راه‌یابی مستند «دوتوک» به جشنواره بین‌المللی مستند جی‌هلاوا در جمهوری چک، حضوری بین‌المللی است که می‌تواند فرصتی تازه برای دیده‌شدن فرهنگ بومی استان خراسان جنوبی، روستای تاجمیر و عروسک‌های سنتی این منطقه در عرصه جهانی فراهم کند.

هادی ثابت خاطرنشان کرد: جشنواره بین‌المللی مستند جی‌هلاوا چک از رویدادهای مهم سینمای مستند اروپا و از معتبرترین گردهمایی‌های این حوزه در اروپای مرکزی و شرقی به شمار می‌رود که از ۲۳ اکتبر تا اول نوامبر ۲۰۲۶ در جمهوری چک برگزار می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: سی‌امین دوره این جشنواره میزبان بیش از ۳۵۰ فیلم در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی است.

پیوند سنت‌ها با دوتوک

وی در زمینه مستند «دوتوک» افزود: «دوتوک» مخاطب را به روستای تاجمیر در جنوب خراسان جنوبی می‌برد؛ جایی که زندگی تحت تأثیر خشکسالی‌های پی‌درپی و بادهای سهمگین ۱۲۰روزه سیستان جریان دارد و ساخت عروسک‌های دست‌دوز دوتوک، علاوه بر پیوند با سنت‌ها و آیین‌های بومی، به یکی از معدود راه‌های کسب درآمد مردم منطقه تبدیل شده است.

ثابت با بیان این‌که این عروسک‌ها که زمانی در بستر باورها و آیین‌های محلی معنا پیدا می‌کردند، امروز در مرز میان حفظ میراث فرهنگی و تبدیل‌شدن به کالایی برای امرار معاش قرار گرفته‌اند، یادآور شد: این فیلم تنها روایت ساخت چند عروسک محلی نیست، بلکه تلاشی است برای ثبت بخشی از حافظه فرهنگی مردمانی که زندگی، باورها و سنت‌هایشان کمتر مجال دیده‌شدن در رسانه‌های جهانی را یافته است.

وی افزود: آن هم در جهانی که بسیاری از سنت‌های بومی زیر فشار تغییرات اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی به‌تدریج رنگ می‌بازند، سینمای مستند می‌تواند فرصتی برای ثبت، بازشناسی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده فراهم کند.

کارگردان مستند «دوتوک» در ادامه در خصوص اهمیت حضور مستند «دوتوک» در بخش رقابتی Short Joy اظهار کرد: با حضور در این جشنواره، امکان مواجهه این روایت محلی با مخاطبانی فراتر از مرزهای ایران فراهم می‌شود.

به گفته وی، آثار بخش رقابتی این جشنواره پیش از آغاز جشنواره به‌مدت دو هفته به‌صورت رایگان در پلتفرم DAFilms در دسترس مخاطبان سراسر جهان قرار می‌گیرند و برنده این رقابت با رأی تماشاگران انتخاب می‌شود. این فرصت می‌تواند صدای مردم تاجمیر را به مخاطبانی تازه برساند و توجه بیشتری به عروسک‌هایی جلب کند که بخشی از هویت فرهنگی این منطقه را در خود حفظ کرده‌اند.

ثابت خاطرنشان کرد: حضور بین‌المللی «دوتوک» فراتر از یک موفقیت جشنواره‌ای، فرصتی برای زندگی و فرهنگ مردمانی است که کمتر در مرکز توجه قرار گرفته‌اند؛ فرصتی برای آن‌که قصه روستایی دورافتاده در جنوب خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با جهان قرار گیرد و میراثی در معرض فراموشی، بار دیگر دیده و شنیده شود.

وی افزود: «دوتوک» از تاجمیر آغاز شده است، اما قصه‌اش با تولید و نمایش این مستند از مرزهای ایران عبور کرد.