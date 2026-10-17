به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا استادمحمدی، در گفتگو با رادیو سلامت، باورهای غلط در مورد کنترل قندخون از طریق ورزش را اصلاح و بر اهمیت اندازه‌گیری دقیق قندخون پیش از فعالیت بدنی تاکید کرد.

وی افزود: برخلاف تصور عموم، ورزش خودسرانه برای پایین آوردن قندخون بالا در افراد استفاده‌کننده از انسولین می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

استادمحمدی با اشاره به تفاوت‌های میان دیابت نوع یک و دو، خاطرنشان کرد: افرادی که به دلیل عدم پاسخگویی بدن به داروهای خوراکی، ناچار به استفاده از انسولین هستند، باید دقت ویژه‌ای در مدیریت سطح قند خون خود داشته باشند.

وی تصریح کرد: یک باور بسیار غلط میان بیماران وجود دارد که تصور می‌کنند با انجام ورزش می‌توانند قندخون بالای خود را به سرعت کاهش دهند، در حالی که این اقدام ممکن است منجر به عواض جبران ناپذیر شود.

بر اساس توصیه‌های این متخصص پزشکی ورزشی، سطح ایده‌آل قندخون برای شروع فعالیت ورزشی باید بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد.

وی هشدار داد: هرگونه اندازه‌گیری قندخون کمتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در بازه پیش از ورزش، نشان‌دهنده وضعیت حساس است. در چنین شرایطی، توصیه می‌شود فرد پیش از شروع فعالیت بدنی، حتماً یک وعده کربوهیدراتی سبک مانند ۱۵ گرم میوه مصرف کند تا از افت ناگهانی قندخون در حین ورزش جلوگیری شود.

استادمحمدی یادآور شد: پیشگیری و مدیریت صحیح سطح قندخون، قدم اول و حیاتی برای حفظ سلامتی و ارتقای کیفیت زندگی در بیماران دیابتی است.