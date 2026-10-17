به گزارش خبرنگار مهر، وحید بافکری صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره قرآنی باران وحی اظهار کرد: توانمندسازی مددجویان از طریق آموزش و ارتقای مهارت‌های قرآنی، شناسایی و پرورش نخبگان قرآنی و فرهنگی و تقویت جایگاه کمیته امداد در حوزه پرورش استعدادهای قرآنی افراد تحت حمایت، از مهم‌ترین سیاست‌های این جشنواره است.

وی با بیان اینکه هشتمین جشنواره قرآنی باران وحی در دو گروه خواهران و برادران و در ۶ گروه سنی برگزار می‌شود، افزود: شرکت‌کنندگان در سه بخش اصلی آیینی و آوایی، مکتوب و معارفی و هنری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان با اشاره به تنوع رشته‌های این جشنواره بیان کرد: قرائت و حفظ قرآن کریم، قرائت ادعیه، اذان، صحیح‌خوانی نماز، مداحی، مفاهیم قرآن کریم، صحیفه سجادیه، نهج‌البلاغه، آشنایی با احکام شرعی، قصه‌گویی، شعر و دل‌نوشته، روایتگری، گویندگی، عکاسی، پادکست، نماهنگ، فیلم کوتاه، نقاشی و خوشنویسی از جمله رشته‌های این رویداد قرآنی است.

بافکری ادامه داد: شرکت‌کنندگان آثار خود را در قالب ویدئو و عکس از طریق سامانه تعیین‌شده ارسال کردند و پس از ارزیابی آثار، رقابت در مراحل مختلف جشنواره دنبال شد.

وی با اشاره به برگزاری مرحله حضوری رشته‌های حفظ و قرائت قرآن کریم گفت: این مرحله با حضور مسعود وادی‌پور، رئیس اداره تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و از ناظران اجرای جشنواره، در مرکز آفرینش‌های فرهنگی مأوا برگزار شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان افزود: در پایان این مرحله، نفرات برگزیده پس از رقابت شرکت‌کنندگان و ارزیابی داوران برای حضور در مرحله کشوری معرفی شدند.

بافکری با اشاره به موفقیت سال گذشته شرکت‌کنندگان گیلانی در این جشنواره تصریح کرد: استان گیلان در دوره گذشته جشنواره قرآنی باران وحی موفق به کسب ۲۰ رتبه برتر کشوری در رشته‌های مختلف شد.