جلالی پور: پرستاران نماد ایثار، مهربانی و مسئولیت‌ پذیری اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور ظهر شنبه در نشست با جمعی از پرستاران و فعالان حوزه درمان حامی فرزندان ایتام و محسنین، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه والای حرفه پرستاری اظهار کرد: پرستاری فراتر از یک حرفه تخصصی، جلوه‌ای از تعهد انسانی، ایثار و مهرورزی است؛ حرفه‌ای که در آن دانش و مهارت با صبوری، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری در قبال سلامت و آرامش انسان‌ها پیوند می‌خورد.

وی افزود: پرستاران با حضور مؤثر در دشوارترین لحظات زندگی بیماران، علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، با رفتار آرامش‌بخش و حمایت عاطفی خود، از اضطراب بیماران و خانواده‌های آنان می‌کاهند و امید را در دل آنان زنده نگه می‌دارند. این روحیه ارزشمند، جلوه‌ای از مهر مادری و عطوفت انسانی است که شایسته بالاترین سطح تکریم و قدردانی است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به دشواری‌ها و مسئولیت‌های حرفه پرستاری تصریح کرد: مراقبت از بیماران، فارغ از هرگونه پیوند خانوادگی، مستلزم تعهد حرفه‌ای، وجدان کاری و روحیه‌ای سرشار از صبر و نوع‌دوستی است. پرستاران با صرف وقت و انرژی و گاه چشم‌پوشی از آسایش شخصی خود، در مسیر بهبود سلامت بیماران گام برمی‌دارند و نقشی ماندگار در نظام سلامت ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از خدمات کادر پرستاری در شرایط دشوار درمانی خاطرنشان کرد: در لحظات بحرانی، تخصص و دانش پزشکی در کنار رفتار انسانی، همدلی و اطمینان‌بخشی کادر پرستاری، نقش مهمی در ایجاد آرامش و تقویت روحیه بیماران و خانواده‌های آنان دارد.

جلالی‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه اجتماعی پرستاران گفت: افرادی که با احساس مسئولیت و فداکاری برای سلامت و آرامش دیگران تلاش می‌کنند، از سرمایه‌های ارزشمند جامعه به شمار می‌روند و تکریم این قشر، بیانگر قدردانی از خدماتی است که بر پایه تعهد، تخصص و انسان‌دوستی ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) با اتکا به اعتماد عمومی و همراهی خیران، زمینه مشارکت مؤثر مردم در رفع نیازهای خانواده‌های تحت حمایت و ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم می‌کند.

وی افزود: بسیاری از اقدامات خیرخواهانه، از احساس مسئولیت اجتماعی و توجه به نیازهای دیگران سرچشمه می‌گیرد؛ نگرشی ارزشمند که انسان را به همدلی، مشارکت و برداشتن گام‌های مؤثر برای کاهش مشکلات همنوعان ترغیب می‌کند.

جلالی‌پور با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای کمیته امداد حاصل مشارکت و حمایت خیران است، تصریح کرد: فراهم شدن زمینه تحصیل و موفقیت دانش‌آموزان، کسب رتبه‌های برتر در آزمون سراسری، حمایت از نوعروسان برای آغاز زندگی مشترک، بهبود شرایط معیشتی خانواده‌های نیازمند و پشتیبانی از فرزندان ایتام و محسنین، از جمله نتایج ارزشمند هم‌افزایی میان کمیته امداد و نیکوکاران است.

وی ادامه داد: مشارکت خیران، افزون بر تأمین نیازهای ضروری خانواده‌ها، زمینه‌ساز افزایش امید، تقویت اعتمادبه‌نفس و فراهم شدن فرصت‌های بهتر برای رشد و پیشرفت فرزندان تحت حمایت است؛ اقدامی که آثار مثبت آن در زندگی افراد و آینده جامعه نمایان می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در پایان، ضمن قدردانی از همراهی پرستاران و فعالان حوزه درمان در فعالیت‌های نیکوکارانه و حمایت از فرزندان ایتام و محسنین، ابراز امیدواری کرد با استمرار این تعامل سازنده، زمینه گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند بیش از پیش فراهم شود.