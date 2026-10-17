سیب باغداران کردستان به چرخه تنظیم بازار وارد شد

مجتبی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود اتحادیه تعاونی‌های روستایی به فرآیند خرید توافقی سیب خبر داد و گفت: در این طرح، بخشی از نیاز بازار مصرف استان از طریق محصولات باکیفیت باغداران کردستان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های باغداری استان اظهار کرد: استفاده از تولیدات داخلی در زمان نیاز به تنظیم بازار، علاوه بر کمک به مدیریت عرضه محصولات کشاورزی، زمینه حمایت از تولیدکنندگان محلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی

مدیر تعاون روستایی کردستان با تأکید بر نقش این طرح در ایجاد تعادل بازار افزود: اتحادیه تعاونی‌های روستایی با خرید توافقی سیب تلاش می‌کند سهم بیشتری از زنجیره تأمین و توزیع محصولات را به تولیدات داخل استان اختصاص دهد.

سعیدی ادامه داد: تأمین محصولات از باغ‌های کردستان می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، روند توزیع را بهینه کند و زمینه گردش سرمایه در بخش کشاورزی و بهره‌مندی عادلانه‌تر باغداران از منافع تولید را فراهم سازد.

وی در پایان از آمادگی شبکه تعاون روستایی استان برای همکاری با دستگاه‌های مرتبط در اجرای به‌موقع طرح‌های خرید توافقی و عرضه محصولات باغی با هدف تنظیم بازار خبر داد.