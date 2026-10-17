تلاش آنتروپیک برای دخالت در قانونگذاری هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این لایحه به دولت اجازه می‌دهد عرضه یا استفاده از یک مدل هوش مصنوعی را تنها در صورتی متوقف کند که خطری قابل‌پیش‌بینی و قریب‌الوقوع پدید آورد؛ خطری که بیش از یک میلیارد دلار خسارت به بار آورد یا به مرگ یا جراحت بیش از ۵۰ نفر منجر شود.

به نوشته نشریه پولیتیکو، منشأ این ریسک باید ناشی از ساخت یا انتشار سلاح‌های بیولوژیکی، دور زدن سازوکارهای کنترلی توسعه‌دهنده توسط مدل، یا وقوع یک حمله سایبری باشد.

سخنگوی شرکت «آنتروپیک» (Anthropic) به رویترز گفت این لایحه پیشنهادهایی را برجسته می‌کند که این شرکت اوایل سال جاری میلادی در «چارچوب هوش مصنوعی پیشرفته» خود ارائه کرده بود.

لایحه یادشده به دولت امکان می‌دهد از به‌کارگیری خطرناک قدرتمندترین مدل‌ها جلوگیری کرده یا آن‌ها را مسدود کند؛ همچنین توسعه‌دهندگان را ملزم به آزمایش مدل‌های پیشرو، شفاف‌سازی یافته‌ها و پذیرش ارزیابی‌های مستقل می‌کند.

وزارت بازرگانی آمریکا تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی نداده است. بر اساس این لایحه که در این وزارتخانه به ثبت می‌رسد، ارزیابان مستقل وظیفه دارند آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی و مدل‌های آن‌ها را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنند.

در این گزارش آمده است که آزمایشگاه‌ها می‌توانند دستمزد این ارزیابان را پرداخت کنند، مشروط بر آنکه این پرداخت به نتیجه نهایی ارزیابی وابسته نباشد. چنانچه ارزیابان تشخیص دهند خطری آنی متوجه مدل پیشروی یک شرکت است، موظف‌اند ظرف ۷۲ ساعت پس از پایان فرایند ارزیابی، مراتب را به وزارت بازرگانی آمریکا گزارش دهند.

با این حال، هرچند وزارت بازرگانی می‌تواند پس از احراز خطر از قاضی درخواست توقف فعالیت مدل را داشته باشد، اما متن لایحه صراحتاً به هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها، نهادها یا مقامات دولتی اجازه تعلیق خودسرانه روند توسعه، به‌کارگیری یا استفاده داخلی از مدل‌ها را نمی‌دهد.