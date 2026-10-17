یادگار کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست تخصصی «تنوع زیستی جانوری و گیاهی تالاب زریبار؛ تحلیل و بررسی چالش‌ها و معرفی پتانسیل‌ها» با حضور استادان و کارشناسان حوزه محیط زیست در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف تنوع زیستی تالاب زریبار، شناسایی چالش‌های پیش‌روی این زیست‌بوم و معرفی ظرفیت‌های آن برگزار خواهد شد و پنل تخصصی پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان نیز در برنامه پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: وحید زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، مهتاب گرگین، عضو گروه مطالعات محیطی دریاچه زریبار و ادریس قادری، کارشناس گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، سخنرانان این نشست هستند و دبیری برنامه را وحید زمانی بر عهده دارد.

کریمی خاطر نشان کرد: این نشست روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۲ در تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

گروه پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار از علاقه‌مندان و به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست برای حضور در این نشست دعوت کرده است.