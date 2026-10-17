به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری همزمان از فضاهای آماده‌ شده در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، صبح امروز شنبه ۲۶ مهرماه، با حضور استاندار کرمان و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از طریق ارتباط وبیناری با وزارت آموزش و پرورش، از محل شهرک سعیدی شهر کرمان برگزار شد.

در این مراسم، دبستان خیرساز شهدای بانک رفاه کارگران به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این طرح به بهره‌برداری رسید.

این مدرسه شش‌ کلاسه با زیربنای ۵۶۰ مترمربع و محوطه‌ای به وسعت ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود.

استاندار کرمان در این آیین با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی و اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، خیران، واحدهای مختلف اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از منابع دولتی، شامل اعتبارات سازمان نوسازی مدارس و منابع استانی، نقش مهمی در اجرای طرح‌های آموزشی استان داشته است.

محمدعلی طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در این حوزه افزود: با وجود اقدامات انجام‌ شده، ظرفیت کرمان فراتر از آن چیزی است که امروز در حال اجراست و باید از این توان برای جبران کمبودهای موجود بهره گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: انتظار استان کرمان انجام کاری جهادی و انقلابی برای جبران کسری سرانه آموزشی است؛ چرا که با وجود محدودیت‌های موجود، ظرفیت خیران، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ در کرمان بسیار بالاست.

وی خاطرنشان کرد: این فرصت در استان وجود دارد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعالان اقتصادی، همه ظرفیت‌ها را برای سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های آموزشی پای کار بیاوریم.