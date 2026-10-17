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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

اتفاقی عجیب در فوتبال اروگوئه؛ کارت زرد و قرمز دیجیتالی شد!

اتفاقی عجیب در فوتبال اروگوئه؛ کارت زرد و قرمز دیجیتالی شد!

در اتفاقی عجیب در جام حذفی فوتبال اروگوئه داور بازی از کارت زرد و قرمز دیجیتال برای جریمه بازیکنان استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال اروگوئه شاهد تجربه‌ای تازه در عرصه داوری بود و در دیدار تیم‌های ناسیونال و رنتیستاس در جام حذفی این کشور داور مسابقه به‌جای استفاده از کارت‌های زرد و قرمز معمولی از یک دستگاه الکترونیکی برای اعلام تصمیم‌های انضباطی خود استفاده کرد.

رسانه «ESPN» نوشت: «ادواردو وارلا» داور این مسابقه در دقیقه ۱۲ بازی برای نخستین بار از این ابزار استفاده کرد و با نمایش صفحه زردرنگ دستگاه خوان پابلو پلادا بازیکن رنتیستاس را به دلیل خطا روی ماکسیمیلیانو سیلورا بازیکن ناسیونال جریمه کرد. این دستگاه در ادامه مسابقه برای اعلام اخراج بازیکن نیز مورد استفاده قرار گرفت.

این ابزار که ظاهری شبیه تلفن همراه دارد به دو دکمه برای نمایش کارت زرد و قرمز مجهز است و علاوه بر اعلام تصمیم داور به بازیکنان، امکان ثبت خودکار اتفاقات مسابقه از جمله اخطارها، اخراج‌ها، تعویض‌ها و پنالتی‌ها را فراهم می‌کند. اطلاعات ثبت‌شده نیز به سامانه COMET اتحادیه فوتبال اروگوئه منتقل می‌شود تا نیاز به ثبت دستی بسیاری از اتفاقات مسابقه کاهش یابد.

با وجود این آزمایش اولیه این فناوری بدون ایراد نبود و دیده‌شدن رنگ کارت‌ها از فاصله دور به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی آن مطرح شد. این سامانه پیش‌تر قرار بود در دیدار دو تیم دفنسور اسپورتینگ و پلازا کولونیا آزمایش شود اما مشکلات مربوط به وضوح صفحه‌نمایش مانع استفاده داور اصلی از آن شده بود.

دیدار ناسیونال و رنتیستاس با پیروزی 3 بر صفر ناسیونال به پایان رسید و استفاده از کارت‌های دیجیتال توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد. این فناوری همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد و بهبود قابلیت مشاهده صفحه‌نمایش، یکی از موضوعات مهم برای استفاده گسترده‌تر از آن در مسابقات فوتبال به شمار می‌رود.

کد مطلب 6980002

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