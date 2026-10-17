به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، صبح شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به ابعاد جنگ رمضان و ویژگی‌های شهدای این جنگ اظهار کرد: هرچند این جنگ به‌ظاهر ۴۰ روز به طول انجامید، اما پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و ابعاد و فشارهای واردشده به کشور، این رویداد را به یکی از مهم‌ترین حوادث پس از انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه شهدای جنگ رمضان در عرصه‌های مختلف و در شرایط دشوار به کشور خدمت کردند، افزود: نیروهایی که پای لانچرها، قایق‌ها، کشتی‌ها و مواضع پدافندی حضور داشتند یا برای امدادرسانی به مصدومان و خنثی‌سازی بمب‌ها تلاش کردند، با ایثار و ازخودگذشتگی در مسیر دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.

ایثار و معنویت؛ ویژگی برجسته شهدای جنگ رمضان

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر تفاوت شرایط این جنگ با دیگر رویدادها تصریح کرد: با وجود حجم تخریب‌ها و حملات دشمن، نیروهای حاضر در میدان نه‌تنها عقب‌نشینی نکردند، بلکه با روحیه فداکاری و ایستادگی به مسئولیت خود ادامه دادند.

پورذهبی خاطرنشان کرد: روحیه ایثار، اخلاص، معنویت و تربیت نیروها در این مقطع نقش مهمی در خدمت به نظام و دفاع از کشور داشت.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه امام شهید، بر جایگاه والای فداکاری و ازخودگذشتگی این شهدا تأکید کرد.