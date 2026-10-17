سرهنگ حسن کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار درباره کلاهبرداری سایبری با پوشش پرداخت بدهی مالیاتی، گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامک از سرشماره‌های متفرقه و درج لینک‌های جعلی، به‌ویژه در مهلت انجام تکالیف مالیاتی، تلاش می‌کنند اطلاعات شخصی و مالی شهروندان را سرقت کنند.

رئیس پلیس فتای سیستان‌وبلوچستان، با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر این شیوه کلاهبرداری، افزود: کاربران باید از کلیک روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند و به پیامک‌های ارسالی از شماره‌های شخصی یا سرشماره‌های غیررسمی اعتماد نکنند.

وی ادامه داد: شهروندان برای بررسی بدهی و آخرین وضعیت مالیاتی خود، باید مستقیماً به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir مراجعه کنند و از ورود اطلاعات بانکی و شخصی در صفحات ناشناس بپرهیزند.

سرهنگ کیخا در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و بی‌توجهی به لینک‌های ناشناس، از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری پیشگیری کنند.