  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

هشدار رئیس پلیس فتای سیستان‌ و بلوچستان درباره پیامک‌های جعلی مالیاتی

هشدار رئیس پلیس فتای سیستان‌ و بلوچستان درباره پیامک‌های جعلی مالیاتی

زاهدان- رئیس پلیس فتای سیستان‌ و بلوچستان نسبت به کلاهبرداری از طریق پیامک‌های جعلی پرداخت بدهی مالیاتی هشدار داد و از شهروندان خواست برای بررسی وضعیت مالیاتی خود از درگاه رسمی استفاده کنند.

سرهنگ حسن کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار درباره کلاهبرداری سایبری با پوشش پرداخت بدهی مالیاتی، گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامک از سرشماره‌های متفرقه و درج لینک‌های جعلی، به‌ویژه در مهلت انجام تکالیف مالیاتی، تلاش می‌کنند اطلاعات شخصی و مالی شهروندان را سرقت کنند.

رئیس پلیس فتای سیستان‌وبلوچستان، با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر این شیوه کلاهبرداری، افزود: کاربران باید از کلیک روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند و به پیامک‌های ارسالی از شماره‌های شخصی یا سرشماره‌های غیررسمی اعتماد نکنند.

وی ادامه داد: شهروندان برای بررسی بدهی و آخرین وضعیت مالیاتی خود، باید مستقیماً به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir مراجعه کنند و از ورود اطلاعات بانکی و شخصی در صفحات ناشناس بپرهیزند.

سرهنگ کیخا در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و بی‌توجهی به لینک‌های ناشناس، از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری پیشگیری کنند.

کد مطلب 6980009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها