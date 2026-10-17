برخی رویدادهای هنری با فضای معنوی شیراز سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری شیرازی صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز با اشاره به جایگاه استان فارس و شهر شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی، امنیت فرهنگی را زیربنای امنیت جامعه دانست و تأکید کرد: آسیب‌دیدن این حوزه می‌تواند سایر ابعاد امنیتی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با ابراز نگرانی از وضعیت برخی رویدادهای هنری و موسیقایی اخیر در شیراز، گفت: انتقاد ما متوجه اصل هنر یا برگزاری کنسرت در چارچوب ضوابط نیست، بلکه به رفتارهای ساختارشکنانه و اقدامات خلاف اخلاق در حاشیه برخی برنامه‌ها مربوط می‌شود.

طاهری شیرازی با اشاره به مواردی همچون هم‌خوانی مختلط، حرکات موزون و درهم‌آمیختگی زنان و مردان در برخی برنامه‌ها، این رفتارها را دارای پیامدهای اخلاقی دانست و خواستار نظارت دقیق‌تر بر این حوزه شد.

وی با اشاره به شرایط استان فارس و عزاداری برای شهدای این استان، اظهار کرد: شهدایی که جان خود را برای دفاع از مردم و اقشار مختلف جامعه فدا کردند، شایسته تکریم هستند و حرمت خون آنان و جایگاه معنوی شیراز، نظارت دقیق‌تر و قاطع‌تر بر رویدادهای فرهنگی را ضروری می‌کند.

درخواست ورود دستگاه قضایی به وضعیت برخی کافه‌ها

دبیر جامعه روحانیت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه علما درباره فعالیت برخی واحدهای صنفی و کافه‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق و در جوار اماکن مقدسه، تجمعات و رفتارهایی از سوی شماری از دختران و پسران جوان مشاهده می‌شود که با فرهنگ دینی و اسلامی جامعه سازگار نیست و ورود جدی نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی را می‌طلبد.

طاهری شیرازی همچنین با اشاره به روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی، نسبت به آنچه مماشات در برابر این کشور خواند، ابراز نگرانی کرد و گفت: درباره حضور و فعالیت موساد در این کشور نگرانی‌هایی مطرح است و در برخی مواضع و رفتارهای آن نیز نشانه‌هایی از همراهی با رژیم صهیونیستی دیده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان، افزود: مسئولان باید با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، مواضعی یکپارچه و همدلانه داشته باشند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه و وضعیت تنگه هرمز، بر ضرورت سنجیده‌بودن اظهارنظرهای مسئولان تأکید کرد و گفت: سخنان غیرمسئولانه می‌تواند بر فضای بازار و قیمت نفت تأثیر بگذارد.