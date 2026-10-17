پرستاران در انتظار فوق العاده خاص

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه مرادبیگی، در گفتگوی تلویزیونی شبکه خبر سیما، اظهار داشت: ما تا جایی که توانستیم برای افزایش کارانه پرستاری اقدام کرده ایم، به طوری که از ۱.۱ میلیون تومان کارانه در سال ۱۴۰۱ به ۹.۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی افزود: کارانه ۹.۱ میلیون تومان به صورت میانگین است و در مناطق کم برخوردار، این کارانه بیشتر است؛ اما کافی نیست. زیرا، کارانه ها با تاخیر حداقل ۳ تا ۴ ماه پرداخت می شود و از همین رو، تاثیر زیادی در افزایش انگیزه پرستاران ندارد.

مرادبیگی ادامه داد: حکم حقوقی می تواند به معیشت پرستاران کمک کند و می توانند روی آن حساب کنند. از همین رو، موضوع اجرای فوق العاده خاص برای گروه پرستاری خیلی مهم است.