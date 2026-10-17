به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای برگزاری کنسرت ها در پایتخت همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد، مسیری که اگرچه با اعلام افتتاح چند سالن جدید نحوه برپایی اجراهای زنده در پایتخت را وارد فرآیند جدیدی می‌کند اما به نظر می آید میزبانی سالن های قدیمی چون «میلاد نمایشگاه»، «برج میلاد»، «تالار بزرگ وزارت کشور» همچنان با اما و اگرهایی همراه است و باید دید غیر از سالن اسپیناس تهران که قرار است به چرخه برگزاری کنسرت های پایتخت برگردد آیا می توان شاهد شکسته شدن طلسم برگزاری کنسرت ها در این سالن ها بود یا نه؟

آنچه می خوانند مروری کوتاه و اجمالی به ماجرای برگزاری کنسرت ها تا پایان مهر سال جاری است.

* شنبه ۲۵ مهر

- کنسرت گروه «کلید صلح» به رهبری ارکستر محمود میرزایی؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت امیر دانایی؛ مجموعه «اکت» تهران

- کنسرت فرج علیپور؛ مجتمع بوعلی همدان

- کنسرت ویژه بانوان گروه «نوشه»؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت مصطفی راغب؛ فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

- کنسرت بابک جهانبخش؛ سالن کوثر قزوین

- کنسرت حمید عسگری؛ سالن پرستیژ هال اهواز

- کنسرت رضا شیری؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آرنا ایرنمال تهران

- کنسرت سامان جلیلی؛ سالن مدیریت بحران شهرضا

- کنسرت گروه «نوان»؛ آمفی تئاتر ذوب آهن شاهرود

- کنسرت آرمین زارعی؛ تالار وحدت ارومیه

* یکشنبه ۲۶ مهر

- کنسرت گرشا رضایی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت حمید حامی؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار نیایش شوش

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آرنا ایرنمال تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار ۹ دی ابهر

- کنسرت بابک جهانبخش؛ مجتمع بوعلی همدان

- کنسرت حمید عسکری؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت آرمین زارعی؛ تالار وحدت ارومیه

- کنسرت مهراد جم؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت سامان جلیلی؛ سالن سینما هلال اهواز

- کنسرت حامیم؛ سالن سینما فلسطین بروجرد

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن اداره ارشاد گنبدکاوس

* دوشنبه ۲۷ مهر

- کنسرت ارکستر سازهای ایرانی «جوانان میترا» به رهبری امین صادقیان؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار نیایش شوش

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت یوسف زمانی؛ مجتمع خاتم الانبیا رشت

- کنسرت علی عبدالمالکی، سینما هلال زاهدان

- کنسرت علیراد؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت گروه «هورش - مهدی دارابی»؛ مرکزهمایش های خاوران تبریز

- کنسرت علیرضا قرایی منش؛ تالارفخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت ناصر زینلی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن اداره ارشاد گنبدکاوس

* سه شنبه ۲۸ مهر

- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارکستر نصیر حیدریان؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار انتظار کرمانشاه

- کنسرت گرشا رضایی؛ مجتمع بوعلی سینا همدان

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ سالن هلال احمر سمنان

- کنسرت میثم ابراهیمی؛ سالن پروین اعتصامی اراک

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن میزبان بابلسر

- کنسرت مهراد جم؛ سالن امفی تئاتر کوثر قزوین

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت گروه «کماکان»؛ تالار جهاد دانشگاهی شیراز

- کنسرت گروه «پالس»؛ بلک باکس ایران مال

- کنسرت «کنسرواتواری ها»؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

* چهارشنبه ۲۹ مهر

- اپرای حلاج پرواز همای؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت فرج علیپور؛ سالن فجر پلدختر

* پنجشنبه ۳۰ مهر

- کنسرت مسیح و آرش؛ سالن بولینگ مریم کیش

- اپرای حلاج پرواز همای؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت «ضیافت»؛ موزه موسیقی تهران