عموزاد بخت اول قهرمانی در جهان؛ کالکال و ممدوف رقبای جدی نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت آمریکایی FloWrestling در گزارشی تحلیلی به بررسی مدعیان وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۶ پرداخت و رحمان عموزاد قهرمان جهان از ایران را گزینه نخست کسب مدال طلا معرفی کرد.

این سایت نوشت: رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان از ۲ تا ۱۰ آبان ماه در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد و برترین کشتی‌گیران جهان در این مسابقات به میدان می‌روند. رقابت‌های وزن ۶۵ کیلوگرم نیز روزهای ۷ و ۸ آبان برگزار می‌شود. بو باست از آمریکا نماینده این کشور در وزن ۶۵ کیلوگرم خواهد بود و باید با رحمان عموزاد، قهرمان دوره گذشته جهان، و هفت دارنده دیگر مدال جهانی و المپیک رقابت کند.

رده‌بندی برترین کشتی‌گیران وزن ۶۵ کیلوگرم جهان

رحمان عموزاد (ایران)، سوجیت کالکال (هند)، عباس‌قاضی ماگومدوف (روسیه)، وازگن توانیان (ارمنستان)، شامل ممدوف (بلغارستان)، عبدالمجید کودی‌یف (تاجیکستان)، بو باست (آمریکا)، امیدجان جلال‌اف (ازبکستان)، اسلام حسینوف (بلاروس)، کایسی تانابه (ژاپن)

رده‌بندی جهانی بر اساس نتایج مسابقات رودررو تنظیم شده است؛ اما سیدبندی مسابقات بر اساس امتیازهای کسب‌شده در رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی، مسابقات جهانی ۲۰۲۵ و رقابت‌های قاره‌ای سال ۲۰۲۵ انجام می‌شود.

سیدبندی احتمالی مسابقات جهانی

رحمان عموزاد (ایران)، سوجیت کالکال (هند)، امیدجان جلال‌اف (ازبکستان)، پیمان بیابانی (کانادا)، شامل ممدوف (بلغارستان)، رشید بابازاده (جمهوری آذربایجان)، نیکا زاکاشویلی (گرجستان)، علی‌بیگ علی‌بیگوف (بحرین)

رحمان عموزاد؛ بخت نخست قهرمانی

رحمان عموزاد، قهرمان مدافع عنوان قهرمانی جهان، بخت نخست کسب مدال طلای وزن ۶۵ کیلوگرم در رقابت‌های امسال است. عموزاد سال گذشته با پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر در فینال مسابقات جهانی مقابل کوتارو کیوکا ، شکست خود در فینال المپیک را جبران کرد. نکته قابل توجه اینکه عموزاد از زمان آن شکست در المپیک تاکنون مقابل رقبای خود شکست نخورده و کیوکا نیز امسال در رقابت‌های جهانی حضور نخواهد داشت.

عموزاد پس از المپیک تقریباً تمام مدعیان این وزن را شکست داده است؛ از جمله شامل ممدوف با نتیجه ۱۷ بر ۱۰، کوانگ جین کیم با نتیجه ۵ بر صفر، عبدالمجید کودی‌یف با نتیجه ۱۲ بر ۲، امیدجان جلال‌اف با نتیجه ۴ بر صفر، پیمان بیابانی با نتیجه ۵ بر صفر، سوجیت کالکال با نتیجه ۶ بر ۵ و ریل وودز با نتایج ۱۲ بر یک و ۱۱ بر ۲.

عموزاد طی دو سال گذشته عملکردی بسیار مقتدرانه داشته و این فرصت را دارد که پس از رمضان شاهین در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، نخستین کشتی‌گیری باشد که دو سال پیاپی در وزن‌های ۶۵ یا ۶۶ کیلوگرم به عنوان قهرمانی جهان می‌رسد.

مدعیان اصلی قهرمانی در وزن ۶۵ کیلوگرم:

سوجیت کالکال (هند)، شامل ممدوف (بلغارستان)، عباس‌قاضی ماگومدوف (روسیه) این سه کشتی‌گیر جدی‌ترین تهدیدها برای عموزاد در مسیر کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی آستانه به شمار می‌روند.

سوجیت کالکال؛ رقیبی جدی برای عموزاد

در صدر این فهرست، سوجیت کالکال هند قرار دارد که به‌تازگی در بازی‌های آسیایی به مدال طلا رسیده است. او در مسیر قهرمانی، کوتارو کیوکا را با نتیجه ۳ بر ۳ و بر اساس امتیاز برتر شکست داد و همچنین مقابل عبدالمجید کودی‌یف با نتیجه ۱۰ بر یک و عباس ابراهیم‌زاده با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. کالکال علاوه بر عملکرد درخشان در بازی‌های آسیایی، از مسابقات جهانی سال گذشته تاکنون ۲۴ پیروزی متوالی به دست آورده است. او در یک سال گذشته پیروزی‌های مهم دیگری مقابل مدعیان این وزن کسب کرده است. کالکال سال گذشته تنها با اختلاف یک امتیاز مغلوب عموزاد شد و این احتمال وجود دارد که با پیشرفت خود در یک سال اخیر، امسال بتواند نماینده ایران را شکست دهد.

شامل ممدوف؛ تنها کشتی‌گیری که سابقه شکست عموزاد را دارد

شامل ممدوف تنها کشتی‌گیر حاضر در این رقابت‌هاست که سابقه پیروزی مقابل رحمان عموزاد را دارد. این پیروزی به دیدار رده‌بندی مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که ممدوف برای روسیه کشتی می‌گرفت. ممدوف پس از آن به تیم ملی بلغارستان پیوست و از آن زمان تاکنون تنها مقابل عبدالمجید کودی‌یف در سال ۲۰۲۴ با نتیجه ۱۰ بر صفر، وازگن توانیان در سال جاری با نتیجه ۲ بر یک و عموزاد با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ شکست خورده است. ممدوف در مسابقه امسال مقابل عموزاد، وقت نخست را با برتری ۸ بر یک به پایان رساند، اما در وقت دوم نتوانست با سرعت و فشار نماینده ایران مقابله کند. عموزاد در ادامه ۱۴ امتیاز متوالی کسب کرد و پیروز شد. با وجود این شکست، ممدوف نشان داد که توانایی کسب امتیازهای فراوان مقابل عموزاد را دارد. اگر او بتواند در دقایق پایانی مبارزه عملکرد بهتری داشته باشد، می‌تواند در آستانه به مدال طلا برسد.

پیش‌بینی نهایی رقابت‌های وزن ۶۵ کیلوگرم

وزن ۶۵ کیلوگرم یکی از پرتراکم‌ترین و رقابتی‌ترین وزن‌های کشتی جهان است و احتمالاً هیجان‌انگیزترین جدول مسابقات جهانی امسال را خواهد داشت. بدون تردید، رحمان عموزاد بخت نخست قهرمانی است، اما تعداد زیادی از کشتی‌گیران حاضر در این وزن می‌توانند در آستانه برای رسیدن به مدال طلا با او رقابت کنند. شامل ممدوف، عبدالمجید کودی‌یف، سوجیت کالکال، عباس‌قاضی ماگومدوف و بو باست همگی از مدعیانی هستند که می‌توانند مانع رسیدن عموزاد به بالاترین سکوی قهرمانی شوند.