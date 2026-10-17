انجام ۲ عملیات موفق امداد و نجات در ارتفاعات ایلام و آبدانان

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای دو عملیات هم‌زمان، سخت و موفق امدادی در کوهستان‌های استان خبر داد و گفت: در جریان این مأموریت‌ها، نجاتگران هلال‌احمر موفق به نجات جان مردی ۵۴ ساله در ارتفاعات شلت آبدانان و بانویی ۳۸ ساله در ارتفاعات چشمه‌کبود شدند.

وی با اشاره به آماده‌باش شبانه‌روزی تیم‌های واکنش سریع و امداد کوهستان اظهار داشت: طی ساعات گذشته، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در دو نقطه جغرافیایی مختلف از ارتفاعات سخت‌گذر استان، دست به عملیات‌های نفس‌گیری زدند که خوشبختانه هر دو مأموریت با سرعت عمل نیروها با موفقیت به پایان رسید.

وی در تشریح عملیات اول در جنوب استان گفت: در پی دریافت گزارش سقوط از ارتفاع مردی ۵۴ ساله در ارتفاعات سخت‌گذر منطقه «شلت» از توابع شهرستان آبدانان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات مورموری به محل حادثه اعزام شد. نیروهای هلال‌احمر پس از پیمایش مسیرهای صخره‌ای و دشوار، به مصدوم دسترسی پیدا کردند. با توجه به اینکه فرد دچار ترومای شدید در ناحیه گردن و کمر شده بود، اقدامات پیش‌بیمارستانی، آتل‌بندی و تثبیت فیزیکی انجام گرفت و مصدوم با رعایت اصول فنی به منطقه امن انتقال داده شد و تحویل عوامل اورژانس شد.

محمدی‌مقدم پیرامون عملیات دوم در مرکز استان نیز تصریح کرد: هم‌زمان، گزارشی مبنی بر بدحالی و ضعف شدید یک بانوی ۳۸ ساله در ارتفاعات کوهستانی منطقه چشمه‌کبود به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) واصل شد که بلافاصله تیم تخصصی پایگاه امداد و نجات کوهستان ایلام راهی منطقه شد.

وی افزود: نجاتگران با عبور از شیب‌های تند و صخره‌ای، خود را بر بالین این بانو رساندند و پس از پایدارسازی وضعیت عمومی و علائم حیاتی، وی را با بسکت به پایین ارتفاعات منتقل و جهت تکمیل مراحل درمانی در اختیار کادر فوریت‌های پزشکی قرار دادند که خوشبختانه حال عمومی وی مساعد است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در پایان با قدردانی از هوشیاری نیروهای امدادی، خطاب به عموم مردم، گردشگران و کوهنوردان تأکید کرد: توپوگرافی استان ایلام بسیار پرفراز و نشیب و کوهستانی است؛ از هم‌استانی‌های عزیز و علاقه‌مندان به طبیعت تقاضا داریم بدون تجهیزات لازم، راهنمای محلی و آمادگی جسمانی کافی از صعود به ارتفاعات صعب‌العبور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ملی ۱۱۲ (ندای امداد) تماس حاصل کنند.