به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش‌، صبح شنبه ۲۵ مهرماه گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با حضور رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان کشور به بهره‌برداری رسید.

این مرحله با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی، کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی و ارتقای کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی در مناطق مختلف کشور اجرا شده است.

در این چارچوب، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی و پرورشی، بهسازی کلاس‌های درس، توسعه فضاهای ورزشی، هوشمندسازی مدارس و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی از محورهای اصلی نهضت توسعه عدالت آموزشی به شمار می‌روند؛ برنامه‌ای که در کنار گسترش فضاهای آموزشی، بر بهبود شرایط یادگیری و دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات استاندارد تأکید دارد.

توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت مدارس

بر اساس آمارهای اعلام‌شده از عملکرد این حوزه، ۴ هزار و ۷۳۸ پروژه آموزشی و پرورشی به بهره‌برداری رسیده، ۱۵۷ هزار و ۱۹۱ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی شده و ۴ هزار و ۳۸۳ فضای ورزشی نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

همچنین هوشمندسازی ۱۱ هزار کلاس درس، تجهیز شبکه ملی شاد به ۳۰۰ سرور و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی ۴۷ هزار و ۳۰۰ کلاس درس از دیگر اقدامات گزارش‌شده است. مرمت و بهسازی یک‌هزار و ۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده در جنگ نیز در زمره اقدامات این حوزه قرار دارد.

مشارکت مردم و خیرین؛ پشتوانه توسعه عدالت آموزشی

مشارکت مردمی و ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز از ارکان اصلی پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی است. بر اساس آمار ارائه‌شده، تعهدات خیرین مدرسه‌ساز به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و مشارکت ۷۳ هزار و ۶۲۴ نفر در پروژه‌ها گزارش شده است.

تقویت این مشارکت‌ها در کنار تأمین منابع، مدیریت پروژه‌ها و نظارت بر روند اجرا، زمینه توسعه فضاهای آموزشی و پاسخ‌گویی به نیازهای مناطق کمتر برخوردار را فراهم می‌کند.

عدالت آموزشی؛ از ساخت مدرسه تا کیفیت یادگیری

افزایش سرانه فضای آموزشی از ۵٫۲۸ به ۵٫۵۹ مترمربع، یکی دیگر از شاخص‌های اعلام‌شده در این حوزه است. با این حال، تحقق عدالت آموزشی تنها به توسعه فضای فیزیکی محدود نمی‌شود و ایمنی مدارس، کیفیت تجهیزات، دسترسی به فناوری‌های آموزشی و امکانات ورزشی نیز در ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری نقش تعیین‌کننده دارند.

بهره‌برداری از گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور قرار دارد؛ برنامه‌ای که تکمیل پروژه‌ها، تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری را با هدف فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برابر برای دانش‌آموزان دنبال می‌کند.