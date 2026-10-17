منصور بیجار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای فعال در عرصه امنیت، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مردم شریف استان، اظهار کرد: دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ریشه در تعارض دشمنان با اهداف و آرمان‌های انقلاب دارد و در دوره‌های مختلف، با شیوه‌های گوناگون ادامه یافته است.

استاندار سیستان‌ و بلوچستان، با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی و دیگر اقدامات علیه کشور افزود: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با روش‌های متفاوت، مانع پیشرفت و توسعه ایران شوند؛ اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته است اراده ملت ایران را در حمایت از نظام و انقلاب تضعیف کند.

وی ادامه داد: یکی از واقعیت‌هایی که دشمنان در محاسبات خود نادیده گرفته‌اند، حضور مردم در صحنه و پشتیبانی آنان از کشور و نظام است. به همین دلیل، در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی، مسئولان، فرماندهان نظامی و دیگر خدمتگزاران کشور را هدف قرار دهند.

بیجار با اشاره به شهادت شماری از مسئولان و فرماندهان کشور در اقدامات تروریستی تصریح کرد: دشمنان بدون پایبندی به اصول انسانی و موازین قانونی، از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به کشور دریغ نکرده‌اند؛ با این حال، مردم همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه اصلی کشور در برابر توطئه‌هاست.

وی با بیان اینکه سیستان‌ و بلوچستان همواره به دلیل تنوع قومی و مذهبی مورد توجه جریان‌های تفرقه‌افکن بوده است، گفت: مردم این استان با رفتار و همبستگی خود، مفهوم «پایتخت وحدت اسلامی» را به‌خوبی معنا کرده‌اند و نشان داده‌اند که تنوع قومی و مذهبی نه‌تنها عامل اختلاف نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز همدلی و انسجام بیشتر باشد.

استاندار سیستان‌ و بلوچستان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، با توجه ویژه نظام و در چارچوب راهبردهای رهبر شهید انقلاب، اقدامات مهمی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی استان انجام شده است. این اقدامات در کنار فراهم کردن زمینه توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم، در ارتقای امنیت استان نیز نقش مؤثری داشته‌اند.

ترور بانوان؛ تلاشی برای تفرقه‌افکنی و توقف توسعه استان

بیجار با اشاره به تداوم اقدامات خصمانه علیه کشور پس از جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: دشمنان در ادامه این روند، شیوه‌های خود را تغییر داده‌اند و با هدف قرار دادن نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین بانوان، به‌دنبال ایجاد ناامنی و شکاف اجتماعی هستند.

وی افزود: ترور بانوان با فرهنگ و ارزش‌های مردم سیستان‌ و بلوچستان هیچ تناسبی ندارد؛ چراکه در این استان، زنان از جایگاه اجتماعی و فرهنگی والایی برخوردارند و حرمت چادر بانوان همواره مورد احترام بوده است. در فرهنگ مردم منطقه، همین حرمت و احترام در مواردی زمینه‌ساز حل اختلافات و پایان دادن به منازعات شده است.

استاندار سیستان‌ و بلوچستان تأکید کرد: هدف دشمن از چنین اقداماتی، ایجاد اختلاف میان مردم، تضعیف همبستگی اجتماعی و متوقف کردن روند توسعه استان و کشور است؛ استانی که امروز در عرصه‌های مختلف ملی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

بیجار در پایان با ابراز اطمینان از ناکامی توطئه‌های دشمنان گفت: مردم استان همواره نشان داده‌اند که در حفظ وحدت و همدلی پیشگام هستند و اجازه نخواهند داد نقشه‌های تفرقه‌افکنانه به نتیجه برسد. بی‌تردید، با وفاق، وحدت و همدلی مردم شیعه و سنی و اقوام مختلف، تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف و ناامنی با شکست مواجه خواهد شد.