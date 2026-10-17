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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

بمب‌های آمریکایی در حیثیت جهانی، اقتصاد و انتخابات آنها منفجر می‌شوند

بمب‌های آمریکایی در حیثیت جهانی، اقتصاد و انتخابات آنها منفجر می‌شوند

سرپرست وزارت دفاع خطاب به آمریکایی ها نوشت: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند! بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان!

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه مجازی خود نوشت: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند! بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان! این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!

کد مطلب 6980033
محسن صمیمی

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