معمای فسخ قرارداد «آسانی» در استقلال؛ نامه هست پاسخ فیفا نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده شکایت از یاسر آسانی وینگر گلزن و یکی از بهترین بازیکنان فصل جاری تیم فوتبال استقلال هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. پرونده‌ای که با توجه به ادعاهای مطرح‌شده درباره فسخ قرارداد این بازیکن و نحوه حضور او در ترکیب آبی‌پوشان می‌تواند تبعات مهمی برای استقلال به همراه داشته باشد.

در یک سوی این ماجرا مدیران باشگاه استقلال معتقدند فسخ قرارداد آسانی پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر در سازمان لیگ به ثبت نرسیده است و به همین دلیل مشکلی از این بابت باشگاه و بازیکن را تهدید نمی‌کند. آنها در تأیید موضع خود به آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز استناد می‌کنند کمیته‌ای که در فصل جاری شکایت باشگاه‌های دیگر از استقلال درباره استفاده از این بازیکن را به سود آبی‌پوشان اعلام کرده است.

همچنین قرار است کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به شکایت باشگاه‌های پرسپولیس، مس شهربابک و سپاهان درباره استفاده استقلال از آسانی در دیدارهای رودررو با این تیم‌ها رسیدگی کند شکایت‌هایی که مدیران استقلال امیدوارند آرای نهایی آنها نیز به سود این باشگاه صادر شود.



با این حال استدلال مدیران استقلال درباره ثبت‌ نشدن فسخ قرارداد در سازمان لیگ در شرایطی مطرح می‌شود که آنها دریافت نامه فسخ از سوی آسانی را تأیید کرده‌اند. علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در گفتگو با برنامه‌های مختلف تلویزیونی اصل ارسال نامه فسخ قرارداد این بازیکن را تأیید کرده است.

سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال استقلال نیز بارها به این موضوع اشاره کرده اما هر دو مسئول باشگاه بر این باورند که ثبت‌نشدن فسخ در سازمان لیگ مانع از ایجاد مشکل برای استقلال خواهد شد.



فتاحی در یکی از اظهارات خود اعلام کرد که باشگاه استقلال برای روشن‌شدن وضعیت استفاده از آسانی از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) استعلام گرفته است. به گفته او پاسخ نخست فیفا نه تأیید صریح استفاده از این بازیکن بوده و نه رد آن! این در حالی است که استقلالی ها هرگز نامه فیفا را هم منتشر نکرده‌اند تا به ابهامات اضافه شود.

به گفته فتاحی نامه دوم باشگاه برای دریافت توضیحات بیشتر هنوز با پاسخی همراه نشده است. نامه ای که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد ۱۶ مردادماه به فدراسیون ارسال و فدراسیون بدون فوت وقت در همین تاریخ به فیفا ارسال کرد اما فیفا تا امروز به آن پاسخ نداده است.

با وجود این رئیس سازمان فوتبال استقلال در ادامه تأکید کرده که حتی بدون دریافت پاسخ نهایی نیز استفاده از آسانی مشکلی برای این باشگاه ایجاد نخواهد کرد و نتیجه بررسی‌ها به سود استقلال خواهد بود.

علی تاجرنیا نیز در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درباره جزئیات این پرونده توضیحاتی ارائه کرده است. او با اشاره به اینکه نامه فسخ قرارداد از سوی وکیل آسانی برای باشگاه ارسال شده مدعی شد اختلاف اولیه میان بازیکن و استقلال بر سر دریافت دستمزد بوده که این موضوع در مدت کوتاهی برطرف شده است و فسخی از سمت این بازیکن صورت نگرفته و تنها یک اختلاف مالی بوده است. به گفته تاجرنیا پس از این اتفاق قرارداد جدیدی میان طرفین منعقد نشده است.



انتشار نامه فسخ قرارداد یاسر آسانی در فضای مجازی و اظهارات مسئولان باشگاه استقلال درباره وضعیت قرارداد این بازیکن زمینه ورود باشگاه‌های دیگر به این پرونده را فراهم کرد. در این میان، باشگاه پرسپولیس با استناد به نامه منتشرشده و اظهارات مدیران استقلال، موضوع را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع داده است. معترضان معتقدند با توجه به بسته‌بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال حضور آسانی در ترکیب این تیم وجاهت قانونی ندارد.

استقلال در فصل جاری از یاسر آسانی در تمامی دیدارهای خود در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا استفاده کرده است. موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف این پرونده را دوچندان می‌کند. در صورتی که شکایت باشگاه‌های معترض در نهایت به نتیجه برسد، آبی‌پوشان با تبعات انضباطی و حقوقی قابل‌توجهی مواجه شوند هرچند سرنوشت نهایی این پرونده به تصمیم مراجع ذی‌صلاح فوتبال بستگی دارد.