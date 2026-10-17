سربیشه دومین ایستگاه سرد کشور شد؛ تداوم هوای سرد در خراسان جنوبی

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی تا اواسط هفته جاری در خراسان جنوبی جوی پایدار و آسمان صاف و گاه وزش باد را شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: تغییرات دمایی در استان ناچیز خواهد بود ولی با این وجود به واسطه استقرار و استمرار هوای سرد توصیه به تسریع در برداشت محصولات حساس به دمای زیر پنج درجه سلسیوس به ویژه در نقاط سردسیر استان چون سربیشه توصیه می شود.

لطفی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان سربیشه با دو درجه بوده که به عنوان دومین ایستگاه سرد کشور نیز به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه گرمترین نقطه خراسان جنوبی نیز در ۲۴ ساعت گذشته دهسلم، بندان و طبس با ۳۵ درجه به ثبت رسیده است، اظهار کرد: بیرجند نیز در سردترین ساعات هشت درجه و در گرمترین ساعت ۲۸ درجه بوده است.