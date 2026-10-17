به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست فصلی کمیته راهبری برنامه عملیاتی و تحول قضایی که با حضور معاونین دادستانی، قضات و کارکنان شعب تحقیق در دادسرای مرکز مازندران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام صحیح مسئولیت‌های قانونی اظهار کرد: مردم باید احساس کنند که دستگاه قضایی در رسیدگی به مشکلات آنان دغدغه‌مند است و کشف حقیقت و اجرای عدالت، بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به مراجعه شهروندان از نقاط مختلف استان به دادسرای مرکز مازندران برای پیگیری مشکلات خود، این موضوع را نشانه اعتماد مردم دانست و افزود: باید با رسیدگی مؤثر به مطالبات و پاسخگویی مناسب، این اعتماد را تقویت کنیم. خدمت به مردم در دستگاه قضایی فرصتی ارزشمند برای تحقق عدالت و جلب رضایت الهی است.

دادستان مرکز استان مازندران با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان، از قرار گرفتن این مجموعه در رتبه پنجم عملکردی استان بر اساس نظام جدید آماری خبر داد و گفت: از مجموع ۴۳ شاخص ارزیابی‌شده، ۳۲ شاخص عملکرد مطلوبی داشته‌اند و امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران در فصل پاییز، سایر شاخص‌ها نیز بهبود یابند.

عالیشاه سوادکوهی خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص‌های عملکردی باید به ارائه خدمات مطلوب‌تر، رسیدگی مؤثرتر به پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود؛ ازاین‌رو، علاوه بر حفظ دستاوردهای موجود، باید برای ارتقای مستمر عملکرد دادسرا تلاش کنیم.

وی در ادامه بر توسعه دادرسی مجازی و استفاده از ابزارهای نوین تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات به‌صورت مجازی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های رفت‌وآمد مردم، می‌تواند به تسریع در رسیدگی‌ها و افزایش بهره‌وری شعب کمک کند.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین با اشاره به افزایش تعداد پرونده‌های بدون کاغذ نسبت به سال‌های گذشته، خواستار تقویت فرآیند الکترونیکی‌سازی شد و تصریح کرد: باید با اقدامات مؤثر، زمینه تحقق رسیدگی‌های کاملاً بدون کاغذ فراهم شود.

عالیشاه سوادکوهی مسئولیت‌پذیری را از الزامات خدمت در دستگاه قضایی دانست و گفت: همه ما در قبال مسئولیتی که پذیرفته‌ایم، وظیفه داریم به‌درستی عمل کنیم و در انجام تکالیف قانونی کوتاهی نداشته باشیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات کارکنان اظهار کرد: رفع دغدغه‌های همکاران باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برخورداری کارکنان از شرایط مناسب‌تر، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم می‌کند. خدمت به مردم فرصتی برای کسب رضایت الهی است و باید از این فرصت برای بهبود کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی بهره ببریم.

گفتنی است در پایان این نشست، از قضات و کارکنان حائز رتبه برتر در ارزیابی عملکرد، با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.