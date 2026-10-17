جو پایدار ایلام تا اواسط هفته؛ دمای استان کاهشی است

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز جو استان تقریباً پایدار است و در برخی ساعات رشد ابر و وزش باد را شاهد خواهیم بود و این شرایط تا روز دوشنبه یا سه‌شنبه ادامه دارد.

وی افزود: در این بازه زمانی بارش آنچنانی در استان انتظار نمی‌رود و تنها گاهی رشد ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند بر اساس نقشه‌های رصدشده، یک سامانه بارشی از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته می‌تواند جو استان را تحت تأثیر قرار دهد

این کارشناس هواشناسی با اشاره به پتانسیل این سامانه تصریح کرد: فعلاً پتانسیل بارشی این سامانه قوی ارزیابی نمی‌شود، اما به‌طور مستمر رصد خواهد شد و در صورت تقویت، هشدارهای لازم صادر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دما خاطرنشان کرد: دمای هوا از امروز تا روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در استان دمای استان سه درجه کاهش می‌یابد و اندکی از گرمای روزهای اخیر کاسته می‌شود.

میهن پرست در پایان گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، به نظر می‌رسد هفته بعد از آن نیز سامانه دیگری از نوع بارشی در راه باشد؛ همه این سامانه‌ها توسط ماهواره‌ها رصد می‌شوند تا در صورت تشکیل و تقویت، اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام شود.