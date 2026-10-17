نسل طلایی جودو را خواهیم ساخت؛ حمایت های وزیر از جودو ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی در مجمع عمومی سالانه فدراسیون جودو که صبح امروز شنبه ۲۵ مهر ماه در سالن جلسات وزارت ورزش با حضور سیدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برگزار شد، گفت: سال گذشته به اهداف و برنامه هایی که داشتیم دست پیدا کردیم و بیشترین تمرکز ما روی رده های پایه بود که به موفقیت های خوبی هم دست پیدا کردیم.



وی با بیان این که جودو ایران مظلوم واقع شده است، ادامه داد: به خاطر تعلیقی که صورت گرفت چهار سال بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم اما در همه این مدت حمایت های وزارت ورزش را داشتیم و توانستیم از این وضعیت سخت عبور کنیم و در رویدادهای مختلف شرکت کردیم.



رئیس فدراسیون جودو با بیان این که اوج فعالیت ها و موفقیت های جودو در سال گذشته حضور در بازی های آسیایی جوانان بود خاطرنشان کرد: در این مسابقات ورزشکاران ما خوش درخشیدند و مهسا شکیبایی که نابغه جدید جودو بانوان ایران است به مدال طلا دست پیدا کرد و سه عضو تیم پسران ما هم به مدال برنز دست یافتند. ضمن این که در کشورهای اسلامی مریط بربط مدال برنز را کسب کرد که نخستین مدال کاروان ورزش ایران بود.



آرش میراسماعیلی با تاکید بر این که جودو سال موفقی را پشت سرگذاشته است ادامه داد: طبق قولی که به جامعه جودو داده بودیم توانستیم یک مربی سطح بالا به نام رشاد ممدوف را برای هدایت تیم های ملی جودو ایران به خدمت گرفتیم که یک مربی بسیار سطح بالا است. ممدوف توانسته است سطح جودو ایران را بالا ببرد که در مسابقه مشهود است.



رئیس فدراسیون جودو با تقدیر از حمایت های دکتر احمددنیامالی وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: خوشبختانه فدراسیون ارتباط بسیار خوبی با مقام عالی وزارت ورزش دارد و ایشان هم همواره حامی و پشتیبان فدراسیون بوده اند. ایشان در همین راستا دو جلسه تاثیرگذار با رشاد ممدوف سرمربی تیم های ملی جودو ایران داشتند و برنامه های این سرمربی را آنالیز و بررسی کردند و مورد حمایت قرار دادند.



میراسماعیلی با بیان این که متاسفانه در ورزش ایران موفقیت را با مدال می سنجند در مورد ارزیابی خود از عملکرد جودوکاران ایران در بیستیمن دوره بازی های آسیایی ناگویا گفت: من عملکرد ملی پوشان را موفق دیدم چرا که مبارزات سطح بالایی را به نمایش گذاشتند و کاملا متفاوت از دوره های گذشته بودند.



وی ادامه داد: قولی که به جامعه جودو داده بودم این بود که نسل طلایی را برای این رشته بسازم که خدا را شکر در همین راستا گام برداشتیم و تیمی جوان را به ناگویا اعزام کردیم. سیمرا خاک خواه ۱۵ سال دارد، مهسا شکیبایی ۱۷ سال دارد، الیاس پرهیزگار ۲۱ سال دارد و امیرعباس چوپان هم ۲۰ سال دارد. جودوکاران ما در ناگویا با قهرمانان جهان و المپیک مبارزه کردند و شایستگی رسیدن به مدال را داشتند که همه دیدند با ناداوری دو مدال برنز را از ایران گرفتند.



وی ادامه داد: متاسفانه قضاوت ها براساس نتایج و مدال است. برخی اوقات تیم یک مدالی می گیرد اما ضعف ها پشت آن پنهان می شود. اما فدراسیون و برنامه هایش همیشه مورد حمایت و همراهی روسای هیات ها بوده است که جا دارد از همه روسای هیات ها قدردانی و سپاسگزاری داشته باشم.



میراسماعیلی ادامه داد: روسای هیات ها در آماده سازی تیم های ملی جودو ایران بسیار نقش تاثیرگذاری داشتند و هر زمان که ما نیاز داشتیم بهترین امکانات را در اختیار تیم های ملی قرار دادند که باید از آنها تشکر کنم که شان جودوکاران و تیم های ملی را رعایت کردند.



رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: ما راه سختی را شروع کرده ایم و در ناگویا جودو را به سطحی رساندیم که همه انتظار مدال داشتند. این یعنی جودوی که تعلیق بوده و سیلی خورده و هم از داخل آن را زدند و هم از بیرون موفق عمل کرده است.



وی ادامه داد: سال های سختی بر ما گذشت اما این که بعد از این شرایط همه از جودو انتظار مدال دارند برای ما بسیار ارزشمند است. ما برای جودو ایران جنگیدیم که با سهمیه کامل به ناگویا برویم. مورد بی مهری قرار گرفتیم و خط خوردیم اما اینها را به جان دل خریدیم و با سیلی صورت مان را سرخ نگه داشتیم اما شاید تنها فدراسیونی باشیم که سه روز بعد از بازی های آسیایی اردوهای تیم های ملی را شروع کردیم.



آرش میراسماعیلی تاکید کرد: ساختن یک جودوکار تا به مرحله قهرمانی برسد بسیار سخت است اما ما این سختی را به جان می خریم و تلاش می کنیم در رویدادهای آینده هم با اقتدار شرکت کنیم و برای ایران عزیز افتخار آفرینی کنیم.

رئیس فدراسیون جودو به ارتباط خوب با رئیس فدراسیون جهانی اشاره کرد و گفت: وقتی آقای دنیامالی به عنوان وزیر ورزش در سفر خود با رئیس فدراسیون جهانی جلسه می گذارند و از جودو ایران دفاع می کنند برای ما بسیار ارزشمند و مهم است و شان جودو ایران را در جهان بالا می برد.



وی ادامه داد: به واسطه همین حمایت های دکتر دنیامالی ما توانستیم ارتباط بسیار خوبی با رئیس فدراسیون جهانی داشته باشیم و امتیازات ارزشمندی را برای جودو ایران بگیریم که می تواند ما را در اجرای برنامه هایمان کمک کند.



آرش میراسماعیلی از برخی نامهربانی هایی که در داخل کشور علیه جودو صورت می گیرد ابراز گلایه کرد و گفت: وقتی دختر جودوکار ایران سال گذشته مدال طلا گرفت یک تبریک به ما نگفتند البته ما به این تبریک ها نیاز نداریم و همین که جامعه جودو و روسای هیات ها متوجه این موفقیت ها می شوند برای ما ارزشمند است.