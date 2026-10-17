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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

پرونده قتل عمد در سردشت به صلح و سازش ختم شد

پرونده قتل عمد در سردشت به صلح و سازش ختم شد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بیست و دومین سازش پرونده قتل عمد در راستای پویش «به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می بخشم» در سردشت رقم خورد.

محمد علی‌نژاد در این زمینه اظهار کرد: متهم ع – م که به اتهام قتل عمدی مرحوم ج – م در سال ۱۴۰۵ تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی قرار داشت.

وی افزود: با تلاش ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه پرونده از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان سردشت ،معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: تلاش ها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.

کد مطلب 6980047

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