تاملی بر آثار ابن سینا و تاثیر او در فرهنگ و هنر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، توکل دارایی قائممقام بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا با ذکر این مطلب گفت: نشستهای ماهانه علمی و پژوهشی با حضور اساتید سرشناس و صاحب نام ملی و استانی برای بازشناسی میراث شیخ رئیس ابنسینا ماهانه در همدان و سایر شهرها برگزار میشود.
در هفتمین دوره این نشست عصر روز سهشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۷، دو تن از اساتید دانشگاههای تهران و آزاد اسلامی در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی، هنری بوعلیسینا در همدان سخنرانی علمی خواهند داشت.
دارائی افزود: دکتر حکمتالله صالحی استاد بازنشسته دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی با عنوان «تأملی در میراث فکر و فرهنگ ایران با تأکید بر اندیشههای سینوی» سخن خواهد گفت. وی پژوهشگرحوزه فلسفه باستانشناسی، تاریخ، فرهنگ و دین پژوهش است.
معاون پژوهش و نوآوری بنیاد بوعلیسینا درباره دیگر سخنران این نشست گفت: دکتر عبدالرضا مظاهری استاد عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی درباره «مقایسه اندیشههای ابنسینا و ابنعربی» مطالب علمی ارائه خواهد داد. ایشان از پژوهشگران حوزه عرفان نظری و تصوف اسلامی است که فعالیتهای علمی او بر مطالعه و تبیین اندیشههای عرفانی، بهویژه آرای محی الدین ابنعربی، مفاهیم ولایت و انسان کامل، وحدت وجود و نسبت شریعت و طریقت متمرکز است. پس از سخنرانی، اساتید مدعو به پرسشهای حاضران در موضوعات تخصصی جلسه پاسخ خواهند داد.
دارائی متذکر شد: مقرر است نشستهای ماهانه در سایر شهرستانهای استان از جمله در ملایر و نهاوند با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی برپا شود.
وی با اشاره به اهمیت میراث حکیم بوعلی در تمدن ایرانی دوره اسلامی، خاطرنشان کرد با حمایت و تأمین بودجه از سوی وزارت فرهنگ، استانداری همدان و سازمان برنامه بودجه کشور، مقرر است تحقیقات و پژوهشهای سینوی در حوزه تصحیح متون و چاپ و نشر آثار، برنامههای تخصصی فرهنگی و هنری از جمله فیلمهای مستند، سمفونی و برنامههای ترویجی برای نسل جوان با تشکیل کارگروه ملی با مشارکت مراکز علمی مربوطه رونق تازهای بگیرد.
دارائی در ادامه افزود: مهمترین حوزه فعالیت این بنیاد در زمینه تصحیح متون و ترجمه و شرح کتب و نیز ترجمه و تألیف مقالات علمی از سوی انتشارات این بنیاد در دست اقدام است که امیدواریم شرایط لازم برای چاپ آنها تا پایان سال جاری فراهم شود.
هفتمین نشست ماهانه حکمتانه با موضوع میراث ابنسینا در فکر و فرهنگ ایران در بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، توکل دارایی قائممقام بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا با ذکر این مطلب گفت: نشستهای ماهانه علمی و پژوهشی با حضور اساتید سرشناس و صاحب نام ملی و استانی برای بازشناسی میراث شیخ رئیس ابنسینا ماهانه در همدان و سایر شهرها برگزار میشود.
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