تاملی بر آثار ابن سینا و تاثیر او در فرهنگ و هنر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، توکل دارایی قائم‌مقام بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا با ذکر این مطلب گفت: نشست‌های ماهانه علمی و پژوهشی با حضور اساتید سرشناس و صاحب نام ملی و استانی برای بازشناسی میراث شیخ رئیس ابن‌سینا ماهانه در همدان و سایر شهرها برگزار می‌شود.



در هفتمین دوره این نشست عصر روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۷، دو تن از اساتید دانشگاه‌های تهران و آزاد اسلامی در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی، هنری بوعلی‌سینا در همدان سخنرانی علمی خواهند داشت.



دارائی افزود: دکتر حکمت‌الله صالحی استاد بازنشسته دانشگاه تهران در رشته باستان‌شناسی با عنوان «تأملی در میراث فکر و فرهنگ ایران با تأکید بر اندیشه‌های سینوی» سخن خواهد گفت. وی پژوهشگرحوزه فلسفه باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و دین پژوهش است.



معاون پژوهش و نوآوری بنیاد بوعلی‌سینا درباره دیگر سخنران این نشست گفت: دکتر عبدالرضا مظاهری استاد عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی درباره «مقایسه اندیشه‌های ابن‌سینا و ابن‌عربی» مطالب علمی ارائه خواهد داد. ایشان از پژوهشگران حوزه عرفان نظری و تصوف اسلامی است که فعالیت‌های علمی او بر مطالعه و تبیین اندیشه‌های عرفانی، به‌ویژه آرای محی الدین ابن‌عربی، مفاهیم ولایت و انسان کامل، وحدت وجود و نسبت شریعت و طریقت متمرکز است. پس از سخنرانی، اساتید مدعو به پرسش‌های حاضران در موضوعات تخصصی جلسه پاسخ خواهند داد.



دارائی متذکر شد: مقرر است نشست‌های ماهانه در سایر شهرستان‌های استان از جمله در ملایر و نهاوند با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی برپا شود.



وی با اشاره به اهمیت میراث حکیم بوعلی در تمدن ایرانی دوره اسلامی، خاطرنشان کرد با حمایت و تأمین بودجه از سوی وزارت فرهنگ، استانداری همدان و سازمان برنامه بودجه کشور، مقرر است تحقیقات و پژوهش‌های سینوی در حوزه تصحیح متون و چاپ و نشر آثار، برنامه‌های تخصصی فرهنگی و هنری از جمله فیلم‌های مستند، سمفونی و برنامه‌های ترویجی برای نسل جوان با تشکیل کارگروه ملی با مشارکت مراکز علمی مربوطه رونق تازه‌ای بگیرد.



دارائی در ادامه افزود: مهمترین حوزه فعالیت این بنیاد در زمینه تصحیح متون و ترجمه و شرح کتب و نیز ترجمه و تألیف مقالات علمی از سوی انتشارات این بنیاد در دست اقدام است که امیدواریم شرایط لازم برای چاپ آنها تا پایان سال جاری فراهم شود.