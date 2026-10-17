طرح آبرسانی به روستاهای خوی با ۸۰ میلیارد ریال اجرا شد

تقی پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی برای تأمین آب آشامیدنی روستاهای بلسور و علیا در نقطه صفر مرزی خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبرسانی، احداث مخزن ذخیره آب، بهسازی چشمه‌ها و توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب این روستاها هزینه شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب آشامیدنی پایدار در روستاهای بلسور و علیا اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این روستاها در نقطه صفر مرزی و ضرورت تأمین آب شرب ساکنان، عملیات آبرسانی با رویکرد جهادی و تلاش مجموعه عوامل اجرایی به مرحله اجرا درآمده است.

پاشایی افزود: در چارچوب اجرای این طرح، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب، بهسازی دو دهنه چشمه، اجرای چهار کیلومتر خط انتقال آب، اصلاح یک کیلومتر از خط انتقال و احداث ۵۰۰ متر شبکه آبرسانی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده در سال‌های گذشته تصریح کرد: علاوه بر عملیات اجرایی اخیر، در سنوات گذشته نیز ۶ کیلومتر شبکه توزیع آب در این روستاها اجرا شده و عملیات حصارکشی مخازن نیز با هدف حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌های آبرسانی انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ میلیارد ریال برای اجرای اقدامات آبرسانی در این مناطق هزینه شده است، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب در مناطق روستایی، به‌ویژه مناطق مرزی و کم‌برخوردار، از اولویت‌های این شرکت به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای اجرایی، زمینه دسترسی پایدار مردم به آب آشامیدنی سالم را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم شریف مناطق مرزی و ارتقای سطح برخورداری آنان از زیرساخت‌های ضروری، مسئولیتی مهم است و شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی این مسیر را با جدیت و رویکرد جهادی دنبال خواهد کرد.