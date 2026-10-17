فرمانده سپاه دشتی: ۱۶ کمیته برای برگزاری یادواره شهدا فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار صبح شنبه در نشست هماهنگی کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و ستاد یادواره شهدای شهرستان دشتی اظهار کرد:برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی در راستای برگزاری این در حال اجراست.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره‌های شهدا با مشارکت بخش‌های مختلف آغاز شده و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و برگزاری یادواره‌ها از جمله برنامه‌های در حال اجراست.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پنج نقطه در شهر خورموج برای اجرای نقاشی و دیوارنگاری با موضوع تصاویر شهدا شناسایی شده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، مسابقات کتاب‌خوانی و نقاشی، تولید فیلم‌های کوتاه، شب شعر و برنامه‌های شروه‌خوانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

زارعی‌تبار همچنین از اجرای برنامه‌های «جمعه‌های شهدایی» خبر داد و گفت: طرح‌های فرهنگی و علمی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس شهرستان نیز اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری و فراهم کردن زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه‌های کنگره شهدای استان بوشهر دنبال می‌شود.