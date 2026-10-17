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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

فرمانده سپاه دشتی: ۱۶ کمیته برای برگزاری یادواره شهدا فعال شد

فرمانده سپاه دشتی: ۱۶ کمیته برای برگزاری یادواره شهدا فعال شد

بوشهر- فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی از فعالیت ۱۶ کمیته در ستاد یادواره شهدای شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار صبح شنبه در نشست هماهنگی کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و ستاد یادواره شهدای شهرستان دشتی اظهار کرد:برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی در راستای برگزاری این در حال اجراست.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره‌های شهدا با مشارکت بخش‌های مختلف آغاز شده و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و برگزاری یادواره‌ها از جمله برنامه‌های در حال اجراست.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پنج نقطه در شهر خورموج برای اجرای نقاشی و دیوارنگاری با موضوع تصاویر شهدا شناسایی شده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، مسابقات کتاب‌خوانی و نقاشی، تولید فیلم‌های کوتاه، شب شعر و برنامه‌های شروه‌خوانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

زارعی‌تبار همچنین از اجرای برنامه‌های «جمعه‌های شهدایی» خبر داد و گفت: طرح‌های فرهنگی و علمی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس شهرستان نیز اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری و فراهم کردن زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه‌های کنگره شهدای استان بوشهر دنبال می‌شود.

کد مطلب 6980053

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