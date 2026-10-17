به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عزیزی مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران اظهار کرد: طرح ساماندهی کارگاه‌های ساختمانی با هدف افزایش رعایت ضوابط شهری، رفع سد معبر ناشی از فعالیت‌های ساختمانی و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان اجرا شد. در جریان بازدیدها، نواقص و معضلات اصلی شناسایی‌شده در حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مورد رفع شد و بیش از ۳۸ هزار مترمربع از گذرهای شهری نیز آزادسازی شد.

وی با اشاره به نتایج بررسی وضعیت ساختمان‌های دارای مجوز افزود: بیش از ۶۰ درصد این ساختمان‌ها پیش از اجرای طرح، استانداردهای موردنظر در حوزه‌های مرتبط با مأموریت شرکت را رعایت کرده بودند. با اقدامات متمرکز و پیگیری‌های مضاعف، میزان رعایت این استانداردها بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد رسید.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران درباره محورهای نظارتی این مجموعه گفت: بررسی رعایت الزامات مربوط به لفاف و جان‌پناه ساختمان، جلوگیری از سد معبر پیاده‌روها و ممانعت از ریختن مصالح و اقلام ساختمانی در جوی‌های آب و معابر عمومی، از جمله وظایف نیروهای شرکت در بازدید از کارگاه‌های ساختمانی است. در این بازدیدها، وضعیت رعایت ضوابط شهری بررسی و نواقص مرتبط با مأموریت شرکت برای اصلاح پیگیری می‌شود؛ بررسی تخصصی استحکام سازه ساختمان، موضوع اصلی این مأموریت‌ها نیست.

عزیزی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها تصریح کرد: بیش از هزار نفر از نیروهای مرتبط با این حوزه به‌صورت روزانه در سطح شهر حضور دارند و بازدید از ساختمان‌ها و پیگیری رعایت مقررات را انجام می‌دهند. اجرای طرح ۲۱روزه نیز با هدف تمرکز بیشتر بر نقاط دارای مشکل و تسریع روند شناسایی و رفع نواقص صورت گرفت و به معنای محدود شدن نظارت‌ها به این بازه زمانی نیست.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر کارگاه‌های ساختمانی و پیگیری رفع تخلفات در چارچوب وظایف قانونی شرکت ادامه خواهد داشت تا ضمن ارتقای انضباط شهری، از اشغال معابر عمومی جلوگیری و امکان تردد ایمن و آسان شهروندان فراهم شود.