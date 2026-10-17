به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری پیش از ظهر شنبه شنبه با اشاره به وضعیت ترافیکی شهر بندرعباس نسبت به موتورسیکلت‌سواری دختران و پسران نوجوان و افزایش تصادفات موتورسیکلت هشدار داد.

وی با تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از تلاش‌های پرستاران استان هرمزگان در رسیدگی به مصدومان حوادث رانندگی قدردانی کرد و گفت: پرستاران با تمام توان برای بازگرداندن سلامتی مصدومان و نجات جان آنان تلاش می‌کنند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان درباره آخرین وضعیت ترافیکی بندرعباس، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک پلیس استان ترافیک در سطح شهر بندرعباس به تدریج در حال شکل‌گیری است و در برخی محله‌ها و اطراف مدارس نیز تردد جریان دارد.

حیدری، افزود: در مسیر شرق شهر بندرعباس ترافیک نیمه‌سنگینی دارد و در بلوار رسالت پردیس نیز به دلیل بروز مشکل فنی در چراغ راهنمایی ترافیک نیمه‌سنگین است.

وی با اشاره به استقرار مأموران پلیس در این محدوده‌ها، تصریح کرد: خوشبختانه ترافیک در جریان است و قفل ترافیکی نداریم. همچنین همه جاده‌های استان باز هستند و مشکل ترافیکی گزارش نشده است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به آمار قابل توجه تصادفات موتورسیکلت در روزهای اخیر مهرماه بر ضرورت همکاری خانواده‌ها برای پیشگیری از حوادث رانندگی تأکید کرد و گفت: متأسفانه برخی دختران و پسران که شاید تنها ۱۰ تا ۱۵ سال سن دارند، پشت موتورسیکلت می‌نشینند.

حیدری درباره موتورسیکلت‌سواری بانوان، اظهار کرد: موتورسیکلت‌سواری دختران طبق مقررات فعلی مجاز نیست و تاکنون هیچ قانون، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مبنی بر صدور اجازه موتورسیکلت‌سواری بانوان به پلیس ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: آقایانی نیز که قصد موتورسیکلت‌سواری دارند، باید به سن قانونی ۱۸ سالگی برسند، گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند و قوانین و مقررات مربوط به موتورسیکلت‌سواری را در معابر رعایت کنند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با درخواست از والدین برای احساس مسئولیت بیشتر در قبال فرزندان خود، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید با نظارت بیشتر بر فرزندان و همکاری با پلیس برای پیشگیری از حوادث رانندگی تلاش کنند چرا که موتورسیکلت‌سواری در معابر می‌تواند در هر لحظه به وقوع حادثه‌ای ناگوار منجر شود.

حیدری در پایان با اشاره به سهم بالای موتورسواران در تصادفات بندرعباس، گفت: حدود ۷۰ درصد مجروحان و مصدومان تصادفات در بندرعباس مربوط به موتورسیکلت‌سواران است و لازم است با همکاری خانواده‌ها و رعایت قوانین از وقوع تصادفات ناگوار موتورسواران در سطح استان به ویژه شهر بندرعباس جلوگیری شود.