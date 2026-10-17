به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام و انتخاب رشته متقاضیان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته تا روز جمعه اول آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است.

داوطلبان برای ثبت‌نام و انتخاب رشته می‌توانند به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند. متقاضیان باید ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و مطالعه کرده و پس از اطلاع از شرایط پذیرش، در صورت واجد شرایط بودن، با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی به‌صورت مستقل از انتخاب رشته‌های با آزمون سراسری انجام می‌شود. همچنین بیش از ۹۵ درصد رشته‌محل‌های این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه اعلام‌شده، مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.