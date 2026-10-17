  1. استانها
  2. همدان
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

تصفیه‌خانه فاضلاب روستای «آبرومند» آماده افتتاح است

تصفیه‌خانه فاضلاب روستای «آبرومند» آماده افتتاح است

همدان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آمادگی کامل تصفیه‌خانه فاضلاب روستای «آبرومند» برای بهره‌برداری خبر داد و گفت: برای تکمیل این طرح در مجموع ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری فر صبح شنبه در حاشیه بازدید آرش کردی معاون وزیر نیرو از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای «آبرومند» شهرستان بهار اظهار کرد: این تصفیه‌خانه با استفاده از روش پیشرفته لجن فعال با ناپیوسته متوالی ساخته شده و برای جمعیتی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر طراحی شده است.

وی ظرفیت این تصفیه‌خانه را ۳۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز اعلام کرد و افزود: میزان پساب خروجی این مجموعه نیز حدود ۳.۵ لیتر در ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اعتبارات هزینه شده برای تکمیل این پروژه عمرانی بیان کرد: در سال گذشته و امسال حدود ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب، اجرای خط انتقال و همچنین تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب روستای آبرومند هزینه شده است.

بختیاری فر با بیان اینکه عملیات اجرایی بخش‌های مختلف این طرح به پایان رسیده است، ادامه داد: تاکنون حدود ۱۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در داخل روستا و یک هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال اجرا شده و ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز برای شهروندان نصب شده است.

وی با تاکید بر آماده بودن کامل این مجموعه برای بهره‌برداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر کار اجرایی طرح به اتمام رسیده و پس از تحویل گیری نهایی پروژه از پیمانکار در انتظار تعیین زمان مناسب برای افتتاح رسمی آن هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه پیرامون احتمال انتقال فاضلاب روستاهای بالادست به این تصفیه‌خانه نیز گفت: ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه فقط برای جمعیت روستای آبرومند در نظر گرفته شده است اما بررسی امکان افزایش ظرفیت و انتقال فاضلاب روستاهای بالادست به این مجموعه نیازمند انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است.

بختیاری فر در پایان خاطرنشان کرد: مطالعات لازم در این زمینه در جریان است تا پس از ارزیابی دقیق ظرفیت تصفیه‌خانه و پتانسیل توسعه آن مشخص شود که آیا انتقال فاضلاب روستاهای بالادست به این تاسیسات امکان‌پذیر خواهد بود.

کد مطلب 6980065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها