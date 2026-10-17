به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری فر صبح شنبه در حاشیه بازدید آرش کردی معاون وزیر نیرو از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای «آبرومند» شهرستان بهار اظهار کرد: این تصفیه‌خانه با استفاده از روش پیشرفته لجن فعال با ناپیوسته متوالی ساخته شده و برای جمعیتی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر طراحی شده است.

وی ظرفیت این تصفیه‌خانه را ۳۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز اعلام کرد و افزود: میزان پساب خروجی این مجموعه نیز حدود ۳.۵ لیتر در ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اعتبارات هزینه شده برای تکمیل این پروژه عمرانی بیان کرد: در سال گذشته و امسال حدود ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب، اجرای خط انتقال و همچنین تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب روستای آبرومند هزینه شده است.

بختیاری فر با بیان اینکه عملیات اجرایی بخش‌های مختلف این طرح به پایان رسیده است، ادامه داد: تاکنون حدود ۱۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در داخل روستا و یک هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال اجرا شده و ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز برای شهروندان نصب شده است.

وی با تاکید بر آماده بودن کامل این مجموعه برای بهره‌برداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر کار اجرایی طرح به اتمام رسیده و پس از تحویل گیری نهایی پروژه از پیمانکار در انتظار تعیین زمان مناسب برای افتتاح رسمی آن هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه پیرامون احتمال انتقال فاضلاب روستاهای بالادست به این تصفیه‌خانه نیز گفت: ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه فقط برای جمعیت روستای آبرومند در نظر گرفته شده است اما بررسی امکان افزایش ظرفیت و انتقال فاضلاب روستاهای بالادست به این مجموعه نیازمند انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است.

بختیاری فر در پایان خاطرنشان کرد: مطالعات لازم در این زمینه در جریان است تا پس از ارزیابی دقیق ظرفیت تصفیه‌خانه و پتانسیل توسعه آن مشخص شود که آیا انتقال فاضلاب روستاهای بالادست به این تاسیسات امکان‌پذیر خواهد بود.