گزارش خبرنگار مهر، مجید همتی صبح شنبه در بازدید راهدارخانه های سمنان از اجرای عملیات مرمت و بهسازی هشت راهدارخانه بین راهی این استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای شرایط استقرار نیروهای راهداری و افزایش آمادگی برای اجرای عملیات زمستانی در حال انجام است.

وی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های پشتیبانی راهداری پیش از آغاز بارش‌ها اظهار کرد: در آستانه فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی، بهسازی راهدارخانه های استان با تمرکز بر فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت نیروهای عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره فنی و نظارت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان توضیح داد: راهدارخانه های حبله‌ رود، آهوان، رسم رودبار، چاشم، سنگلاخسر، دیباج، سرکویر و چشمه علی، هشت مرکز هدف این طرح هستند که عملیات بازسازی، مرمت و بهسازی آن‌ها با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.

همتی با تأکید بر نقش راهدارخانه‌ها در پشتیبانی از عملیات راهداری زمستانی بیان کرد: بهسازی این مراکز، شرایط لازم برای استقرار نیروهای عملیاتی و پشتیبانی از فعالیت‌های راهداری در شرایط جوی نامساعد را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش آمادگی نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط جوی زمستان و ارائه خدمات بهتر به کاربران جاده‌ای است تا زمینه تسهیل تردد ایمن در محورهای مواصلاتی استان سمنان فراهم شود.