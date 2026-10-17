مقدمات انتخابات شوراهای شهر و روستا در قزوین فراهم شده است

محمد نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از توقف فرایند انتخابات در اسفندماه و ازسرگیری آن در مهرماه، اقدامات اجرایی مورد نیاز از جمله آموزش سرگروه‌ها، تحویل اقلام انتخاباتی و برگزاری مانورهای مربوط انجام شده و در حال حاضر، زمان برگزاری انتخابات تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: وزیر کشور آبان‌ماه را به‌عنوان زمان پیشنهادی برگزاری انتخابات اعلام کرده، اما این تاریخ هنوز قطعی نشده و تصمیم نهایی به اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد. پس از تعیین زمان برگزاری، فرایندهای باقی‌مانده از مرحله توقف ادامه پیدا می‌کند.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک، آموزش را یکی از الزامات اجرای این فرایند دانست و گفت: اعضای ستاد انتخابات، سرگروه‌ها و مردم سه گروهی هستند که باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

نصیری ادامه داد: آموزش‌های مورد نیاز اعضای ستاد و سرگروه‌ها انجام شده و مرحله آموزش عمومی مردم نیز از طریق مانور آزمایشی صندوق‌های الکترونیکی آغاز می‌شود.

تغییری در بررسی صلاحیت داوطلبان ایجاد نشده است

نصیری درباره وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان نیز توضیح داد: هنگام توقف فرایند انتخابات، بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی به شکایت‌ها و اعلام نتایج انجام شده بود و مراحل باقی‌مانده شامل تبلیغات نامزدها، اخذ رأی، شمارش آرا و اعلام نتایج بود.

وی تأکید کرد: تاکنون تغییری در نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان ایجاد نشده و فرایندهای طی‌شده در این بخش به قوت خود باقی است.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین همچنین بر ضرورت آمادگی مجدد مردم، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی برای مشارکت در انتخابات تأکید کرد و خواستار آغاز دوباره فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و افزایش شور انتخاباتی در استان شد.