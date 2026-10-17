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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

اخلاق نیکو و استقامت در تحصیل از الزامات اصلی طلاب است

اخلاق نیکو و استقامت در تحصیل از الزامات اصلی طلاب است

یزد- امام جمعه بافق با تأکید بر ضرورت رشد علمی، اخلاقی و معنوی طلاب گفت: طلبگی مسیری ارزشمند است که با علم‌آموزی، اخلاق نیکو و استقامت معنا پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی صبح شنبه در نشست اخلاقی طلاب جدیدالورود حوزه علمیه الزهرا(س)، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س)، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و کلاس‌های آموزشی نیستند، بلکه خانه امام زمان(عج) به شمار می‌روند و ورود به این مسیر، توفیقی ارزشمند است.

وی با تأکید بر ضرورت استقامت در مسیر طلبگی افزود: ادامه این مسیر به تلاش و اراده طلاب بستگی دارد و آنان باید سختی‌ها و دشواری‌ها را با صبر و پشتکار به فرصتی برای رشد و پیشرفت تبدیل کنند.

امام جمعه بافق، تقویت ارتباط معنوی با حضرت ولی‌عصر(عج) را از عوامل موفقیت طلاب دانست و بر توجه به دعا، توسل، تقویت ایمان و معنویت تأکید کرد.

حسینی باقرآبادی همچنین اخلاق نیکو و رفتار شایسته را از الزامات طلبگی برشمرد و گفت: مردم باید طلبگی را در رفتار افراد ببینند؛ ازاین‌رو، تقوا، اخلاق و عملکرد مناسب باید در زندگی طلاب نمایان باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تحصیل در سال‌های نخست طلبگی، بر تقویت دروس مقدماتی، ادبیات عرب و مباحثه روزانه تأکید کرد و این عوامل را در تعمیق یادگیری و فهم معارف دینی مؤثر دانست.

امام جمعه بافق در پایان، بر استقامت طلاب در مسیر کسب معارف دینی و رشد علمی و معنوی و خدمت به دین و جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6980073

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