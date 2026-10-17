به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، همزمان با آغاز چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه‌برنامه این رویداد با عنوان«هوران» هر شب پخش می‌شود.

اجرای این برنامه را محمود گبرلو برعهده دارد و در کنار او مجریانی از نسل زد نیز قرار است با مهمانانشان از این رویداد بگویند.

در این برنامه علاوه بر گفتگو با فیلمسازان حاضر در جشنواره، منتقدان و چهره‌های شناخته شده این عرصه نیز با «هوران» در قالبی متفاوت همراه می‌شوند.

انعکاس و مرور رخدادهای هر روز جشنواره نیز، یکی دیگر از بخش‌هایی است که به آن پرداخته می‌شود.

ویژه‌برنامه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سجاد رازیان از شنبه ۲۵ مهر، هر شب ساعت ۲۰ از آپارات پخش می‌شود.

چهل‌ و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از امروز ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.