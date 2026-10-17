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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

محمود گبرلو با «هوران» به جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌پردازد

محمود گبرلو با «هوران» به جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌پردازد

ویژه‌برنامه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «هوران» هر شب در ایام جشنواره به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، همزمان با آغاز چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه‌برنامه این رویداد با عنوان«هوران» هر شب پخش می‌شود.

اجرای این برنامه را محمود گبرلو برعهده دارد و در کنار او مجریانی از نسل زد نیز قرار است با مهمانانشان از این رویداد بگویند.

در این برنامه علاوه بر گفتگو با فیلمسازان حاضر در جشنواره، منتقدان و چهره‌های شناخته شده این عرصه نیز با «هوران» در قالبی متفاوت همراه می‌شوند.

انعکاس و مرور رخدادهای هر روز جشنواره نیز، یکی دیگر از بخش‌هایی است که به آن پرداخته می‌شود.

ویژه‌برنامه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سجاد رازیان از شنبه ۲۵ مهر، هر شب ساعت ۲۰ از آپارات پخش می‌شود.

چهل‌ و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از امروز ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.

کد مطلب 6980074
عطیه موذن

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