سردار محمدرضا اسحاقی، با گرامیداشت یاد شهیده نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، گفت: این بانوی شهید نقش مؤثری در توسعه خدمات انتظامی به مناطق دوردست و کم‌برخوردار داشت و با انگیزه، اعتقاد و دانش خود، برای گسترش خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کرد.

فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان، با اشاره به مسئولیت شهیده افتخاری در برنامه‌های جهادی افزود: پس از واگذاری مسئولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی به ایشان، توسعه خدمات انتظامی در مناطق دوردست و تقویت ارتباط پلیس با اقشار مختلف جامعه با جدیت بیشتری دنبال شد. شهیده افتخاری در این مسیر، نقش محوری در هماهنگی و پیشبرد برنامه‌ها بر عهده داشت.

وی با بیان اینکه شهیده افتخاری در انجام وظایف خود روحیه‌ای جهادی داشت، ادامه داد: انگیزه بالا، باور عمیق به خدمت و تسلط ایشان بر حوزه مسئولیت، موجب شده بود با جدیت و پشتکار در میدان حضور داشته باشد و در بسیاری از فعالیت‌ها، حتی فراتر از انتظار تلاش کند.

اسحاقی با اشاره به ارتباط مؤثر این بانوی شهید با بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان استان اظهار کرد: شهیده افتخاری در برنامه‌های مختلف اجتماعی حضور فعال داشت و برای تقویت ارتباط مجموعه انتظامی با بدنه جامعه، بزرگان و افراد اثرگذار تلاش می‌کرد. توجه به جوانان، نوجوانان و کودکان نیز از محورهای مهم فعالیت‌های ایشان بود و برنامه‌ها را متناسب با شرایط سنی و نیازهای اجتماعی این گروه‌ها دنبال می‌کرد.

نقش محوری شهیده افتخاری در اجرای طرح شهید فضیلتی

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی شهیده افتخاری برای آماده‌سازی برنامه‌های خدمت‌رسانی بیان کرد: حتی در ساعات پایانی روز نیز پیگیر برنامه‌های روز بعد بود و برای برگزاری نشست با معتمدان و ریش‌سفیدان و فراهم کردن بستر اجرای طرح شهید فضیلتی و ارائه خدمات ویژه انتظامی در مناطق مختلف استان تلاش می‌کرد.

فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید فراتر از شعار و در عمل نمایان باشد، افزود: شهیده افتخاری نمونه‌ای از انسانی بود که خدمت‌رسانی به جامعه را با تمام وجود پذیرفته بود و در همین مسیر نیز به شهادت رسید.

اسحاقی در پایان با ابراز افتخار به همکاری با این بانوی شهید گفت: امیدواریم بتوانیم خدماتی را که شهیده افتخاری برای توسعه آن‌ها تلاش می‌کرد، گسترش دهیم و با ادامه راه ایشان، خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق دوردست و کم‌برخوردار استان را با قوت دنبال کنیم.