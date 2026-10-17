فرماندار دشتی: خدمات ادارات به نام و یاد شهدا انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست هماهنگی کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و ستاد یادواره شهدای شهرستان دشتی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان است.

وی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه باید از همه ظرفیت‌های شهرستان، افراد توانمند و مجموعه‌های مختلف استفاده شود و همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در مسیر آرمان‌های شهدا قرار دارد، تصریح کرد: مناسب است هر خدمتی که در ادارات و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، با یاد و نام شهدا همراه باشد و مسئولان، فرهنگ ایثار و شهادت را در فعالیت‌ها و خدمت‌رسانی خود مورد توجه قرار دهند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: برنامه‌های یادواره شهدای شهرستان دشتی در راستای برگزاری کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر برگزار می‌شود و لازم است همه مجموعه‌ها با همدلی و مشارکت، زمینه اجرای مناسب این برنامه‌ها را فراهم کنند.