علی فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه معنوی آرامستان‌ها اظهار کرد: آرامستان باید فضایی برای یادآوری مرگ، عبرت‌آموزی و تقویت معنویت باشد و رفتارها و برنامه‌های برگزارشده در این مکان‌ها نیز باید با فلسفه وجودی و حرمت آن‌ها تناسب داشته باشد.

وی افزود: در برخی موارد، شیوه برگزاری مراسم از چارچوب متعارف و شأن مجالس سوگواری فاصله گرفته است؛ ازاین‌رو، لازم است ضوابط و مقررات این حوزه با جدیت بیشتری بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به فعالیت غرفه‌ها، حجره‌ها و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات تشریفات در آرامستان‌ها تصریح کرد: باید حدود و شرایط مجوزهای صادرشده مشخص باشد و فعالیت این واحدها از نظر تناسب با فضای معنوی آرامستان مورد ارزیابی قرار گیرد.

فرمانی با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در اداره آرامستان‌ها گفت: شهرداری باید در محدوده اختیارات قانونی خود، نظارت مؤثرتری بر فعالیت‌های داخل آرامستان اعمال کند و با تدوین ضوابط روشن و نظارت مستمر، مانع تکرار رفتارهای نامتناسب با شأن مجالس ترحیم شود.

وی ادامه داد: ممکن است مدیریت شهری امکان مداخله در برخی فعالیت‌های خارج از محدوده آرامستان را نداشته باشد، اما در فضاهای تحت مدیریت شهرداری می‌توان با تعیین مقررات مشخص، زمینه رعایت حرمت مراسم سوگواری را فراهم کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین خواستار برگزاری جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای اجرایی شد و بیان کرد: اگر شیوه‌نامه‌ها و مقررات فعلی پاسخگوی شرایط نیستند، باید برای اصلاح آن‌ها اقدام شود؛ همچنین در صورت لزوم، نحوه واگذاری فضاها و شرایط فعالیت مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات تشریفات باید مورد بازنگری قرار گیرد.

فرمانی در پایان با تأکید بر ضرورت احترام به احساسات خانواده‌های داغدار خاطرنشان کرد: صیانت از حرمت آرامستان‌ها باید به‌صورت جدی دنبال شود تا این مکان‌ها همچنان فضایی برای یاد درگذشتگان، آرامش بازماندگان و پاسداشت ارزش‌های معنوی جامعه باقی بمانند.