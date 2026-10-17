اوپن ای آی با پنج میلیون دلار نارضایتی ریاضیدانان را می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این مبلغ اهدایی صرف پروژه‌ای می‌شود که بنیاد سیمونز آن را راهبری می‌کند و هدفش کمک به ریاضی‌دانان برای بررسی، درک و گسترش نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی است.

خالق چت جی پی تی پس از انتشار یک تحقیق وسیع در حوزه هوش مصنوعی که توسط یک مدل آزمایشی و عرضه نشده، انجام شده بود، با تحقیر و تمسخر انبوهی از سوی ریاضی دانان روبرو شد.

جنجال زمانی آغاز شد که این شرکت گزارشی را منتشر کرد و آن را نقطه عطفی در کار روی معادلات «ناویر-استوکس»که حرکت مایعات را توصیف می کند و به مدت 90 سال محققان را درگیر خود کرده بود، نامید.

اما پژوهش مذکور انتقاداتی را از سوی گروهی از ریاضیدانان برانگیخت که به گفته آنها احتمالا اوپن ای آی از تحقیق منتشر نشده برای دستیابی به این یافته ها استفاده کرده، روبرو شد.

هفته گذشته این انتقادات شدیدتر شد زیرا شرکت اعلام کرد یک مدل آزمایشی بیش از 372 نتیجه جدید تولید کرده که همه آنها نشان دهنده کاری عظیم روی برخی از مهم ترین سوالات بدون پاسخ در ریاضی و علوم رایانه ای بوند.

بسیاری از ریاضیدانان معترض معتقد بودند انتشار یافته های مذکور و شیوه عملکرد اوپن ای آی درباره آنبرخی از روش های اصلی در این حوزه را نادیده گرفته است.

هنری ویلتون پروفسور دانشگاه کمبریج در این باره گفت: اگر اوپن ای آی می خواست جامعه ریاضی را نابود کند، این راهی ایده آل برای انجام آن است.