به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با هدف بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی برای سلامت معنوی انسان و با تأکید بر ابعاد شناختی این موضوع برگزار خواهد شد.

در این برنامه، دکتر محمدحسین ضرغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله الاعظم (عج)، به‌عنوان ارائه‌دهنده حضور خواهد داشت و حجت‌الاسلام دکتر احمد سلامی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، دبیری علمی نشست را بر عهده دارد.

نشست «سلامت معنوی در عصر هوشواره‌ها» روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۱ در پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله الاعظم (عج)، طبقه منفی یک، سالن حضرت امام رضا (ع)، برگزار می‌شود.

این برنامه به‌صورت مجازی نیز برگزار خواهد شد و به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت مجازی در نشست می‌توانند از طریق نشانی زیر اقدام کنند:

لینک حضور مجازی: https://citra.ihu.ac.ir/mai

همچنین، اطلاعات تکمیلی درباره نخستین همایش ملی دین و هوش مصنوعی از طریق وب‌سایت اختصاصی دبیرخانه و کانال اطلاع‌رسانی همایش در ایتا در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.