به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در این زمینه اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و سیلاب ناشی از پدیده ال‌نینو، پایش و ارزیابی نقاط حادثه‌خیز در دستور کار قرار گرفت و وضعیت مسیر سیلاب‌های بالادست و رودخانه فصلی مجاور مجتمع گلخانه‌ای دزفول به دقت ارزیابی شد.

وی افزود: عملیات لایروبی، ترمیم نقاط آسیب‌دیده در بند خاکی مجتمع و همچنین تقویت سیل‌بند در ضلع غربی مجتمع گلخانه‌ای پیگیری و اجرایی شد تا از واحدهای تولیدی صیانت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول تصریح کرد: علاوه بر اقدامات عمرانی، جلسات هماهنگی با مدیرعامل تعاونی مهر ۲۷ برگزار شد و توصیه‌های فنی پیرامون ضرورت احداث سیل‌بندهای تکمیلی و اهمیت بیمه سازه‌های گلخانه‌ای ارائه گردید.

قمرزاده بیان کرد: با هماهنگی فرمانداری ویژه شهرستان و ستاد بحران، تمامی دستگاه‌ها و بهره‌برداران مجتمع در آماده‌باش کامل قرار دارند.