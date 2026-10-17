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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

گلخانه‌های دزفول آماده مقابله با خطرات ال‌نینو هستند

گلخانه‌های دزفول آماده مقابله با خطرات ال‌نینو هستند

اهواز - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول از اجرای تمهیدات پیشگیرانه و ایمن‌سازی واحدهای تولیدی مجتمع گلخانه‌ای این شهرستان به منظور مقابله با مخاطرات احتمالی پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در این زمینه اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و سیلاب ناشی از پدیده ال‌نینو، پایش و ارزیابی نقاط حادثه‌خیز در دستور کار قرار گرفت و وضعیت مسیر سیلاب‌های بالادست و رودخانه فصلی مجاور مجتمع گلخانه‌ای دزفول به دقت ارزیابی شد.

وی افزود: عملیات لایروبی، ترمیم نقاط آسیب‌دیده در بند خاکی مجتمع و همچنین تقویت سیل‌بند در ضلع غربی مجتمع گلخانه‌ای پیگیری و اجرایی شد تا از واحدهای تولیدی صیانت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول تصریح کرد: علاوه بر اقدامات عمرانی، جلسات هماهنگی با مدیرعامل تعاونی مهر ۲۷ برگزار شد و توصیه‌های فنی پیرامون ضرورت احداث سیل‌بندهای تکمیلی و اهمیت بیمه سازه‌های گلخانه‌ای ارائه گردید.

قمرزاده بیان کرد: با هماهنگی فرمانداری ویژه شهرستان و ستاد بحران، تمامی دستگاه‌ها و بهره‌برداران مجتمع در آماده‌باش کامل قرار دارند.

کد مطلب 6980086

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