به گزارش خبرنگار مهر، قنبر نارویی، صبح شنبه به خبرنگاران از اجرای کشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل به روش نوین «زیر پوشش پلاستیکی» در سطح ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برای نخستین‌بار خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان، با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه اظهار کرد: کشاورزان پیشگام دلگانی با هدف مدیریت شرایط دمایی، افزایش بهره‌وری و عرضه محصول تازه به بازار در فصل کم‌آب و خارج از فصل معمول تولید، این روش کشت را به کار گرفته‌اند.

وی افزود: پوشش پلاستیکی با ایجاد ریزاقلیم مناسب برای رشد بوته‌ها، از گیاه در برابر نوسانات دمایی و شرایط نامساعد محیطی محافظت می‌کند و زمینه تولید زودهنگام محصول را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه کشت نشای گوجه‌فرنگی از ابتدای شهریورماه آغاز شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با تلاش کشاورزان و نظارت کارشناسان، حدود ۶۰۰ تن گوجه‌فرنگی از این سطح زیر کشت برداشت و روانه بازار مصرف شود.

نارویی ادامه داد: کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی شهرستان به‌صورت مستمر مزارع را پایش می‌کنند و توصیه‌های تخصصی لازم را در زمینه مدیریت آبیاری، تغذیه گیاهی، تهویه مناسب پوشش‌های پلاستیکی و کنترل تلفیقی آفات و بیماری‌ها به بهره‌برداران ارائه می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های متناسب با شرایط اقلیمی منطقه خاطرنشان کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین کشاورزی علاوه بر کمک به تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی، می‌تواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.